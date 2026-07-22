В Альметьевске открывается выставка об исламской культуре и садовых традициях

В ноябре в Альметьевске откроется продолжение выставки «Җәннәт бакчасы: искусство российского ислама», которая сейчас работает в Национальном музее Татарстана в Казани. К подготовке экспозиции присоединились «Открытые мастерские» и Институт исследования стрит-арта, объявившие сбор материалов для нового раздела, посвященного исламской культуре Альметьевска и юго-востока республики.

Организаторы приглашают жителей поделиться семейными архивами, фотографиями, документами, рукописями и другими предметами, связанными с исламской культурой и садами. Собранные материалы лягут в основу выставки, которая откроется в ноябре. В центре внимания – культурное наследие городов и сел юго-востока Татарстана, а также сады (бакчалар) как пространство для развития личности.

Материалы принимаются до 31 августа 2026 года. Передать их можно онлайн – через специальную форму, или офлайн – принести в «Открытые мастерские». Команда проекта обеспечит сохранность до окончания выставки, после чего вернет владельцам. Если владельцы не хотят расставаться с оригиналами, документы и фотографии можно предоставить для оцифровки – после сканирования они сразу возвращаются.

Организаторы ждут рукописи и старопечатные книги, шамаили, каллиграфические листы, молитвенные свитки, советские фотографии из садов, документы, письма, воспоминания, аудио- и видеоматериалы, а также истории о людях и садах.

Отобранные объекты бережно интегрируют в экспозицию, каждая история и каждый предмет помогут сделать культурное наследие юго-востока Татарстана видимым и доступным.