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Общество 21 июля 2026 15:31

Огуречное варенье, уха и пирожки: в Старой Мурзихе пройдет Праздник Огурца

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В селе Старая Мурзиха Елабужского района 26 июля состоится традиционный Праздник Огурца. Начало праздничной программы – в 11:00 на майдане села.

Одним из главных событий праздника станет гастрономическая площадка, где гости смогут попробовать необычные блюда из огурцов. В меню – варенье из огурцов, пирожки, уха и другие угощения, приготовленные по старинным рецептам местной кухни.

На территории праздника также развернется ярмарка народных промыслов с изделиями местных мастеров и фермерской продукцией. Для посетителей подготовят концертную программу с участием творческих коллективов Елабужского района и соседних территорий.

Для детей организуют игровые площадки и творческие мастер-классы, на которых можно будет сделать сувениры своими руками.

Праздник Огурца в Старой Мурзихе ежегодно собирает любителей сельского колорита, национальной кухни и семейного отдыха. Организаторы приглашают жителей и гостей района провести выходной на свежем воздухе и познакомиться с местными традициями и гостеприимством.

#лето в Татарстане
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