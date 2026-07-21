Команда из Казани победила в XII олимпиаде юных геологов «Татнефти»

Фото: пресс-служба «Татнефти»

XII Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов «Татнефти» завершилась в детском оздоровительном лагере «Солнечный». В этом году в соревнованиях приняли участие более 300 школьников из 38 команд Татарстана, Башкирии и Кировской области, сообщает пресс-служба «Татнефти».

На протяжении недели участники показывали знания по геологии, проходили практические испытания, выполняли полевые задания и знакомились с профессией геолога.

Итоги олимпиады подвели на торжественной церемонии закрытия, которая прошла на стадионе лагеря.

«Проигравших здесь нет: каждый получил колоссальный опыт и ценный навык. Я убежден, что со многими из вас мы еще обязательно поработаем», – отметил главный геолог – заместитель генерального директора «Татнефти» Ринат Афлятунов.

Поздравить участников с завершением соревнований также приехали начальник Управления общего образования Министерства образования и науки Татарстана Татьяна Алексеева, начальник отдела развития корпоративной культуры и молодежной политики Управления по работе с персоналом «Татнефти» Евгений Гаврилов и главный судья олимпиады Валерий Григорович.

Гости поблагодарили школьников за упорство и отметили, что все команды показали важность знаний, характера и умения работать вместе. Татьяна Алексеева высоко оценила организацию олимпиады и подчеркнула, что ее проведение стало результатом работы специалистов, поддержки руководства Татарстана и «Татнефти».

Она также выразила уверенность, что среди участников есть будущие специалисты, которые внесут вклад в развитие республики.

Во время церемонии наградили победителей и призеров командного и личного зачетов, а также отметили педагогов, подготовивших участников соревнований.

Переходящий кубок олимпиады в этом году отправился в Казань. Победителем стала команда «Координата» гимназии №179. Команда «Ферсман» IT-лицея КФУ, которая ранее неоднократно занимала первые места, получила серебряные награды. Бронзовым призером стала команда «Юнгел» из Лениногорска.

За 12 лет проведения олимпиады в ней приняли участие более 2 тыс. школьников. Многие участники первых соревнований уже получили профильное образование и работают в нефтяной отрасли, в том числе в «Татнефти».