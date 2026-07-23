МИД РФ пригласил китайские компании на форум «Ростки» в Казани

Фото: представительство МИД РФ в Казани

Представитель МИД России в Казани Радик Вахитов пригласил компании китайской провинции Хэйлунцзян и города Харбин принять участие в форуме «Ростки», который пройдет в Казани в августе 2026 года. Об этом он заявил в интервью газете «Хэйлунцзян Дэйли».

Делегация Татарстана находится в Харбине на торжествах по случаю 25-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Фото: представительство МИД РФ в Казани

«Приведу в пример слова Си Цзиньпиня, который в 2023 году, прощаясь с президентом Путиным, сказал, что сейчас идут большие перемены и мы эти перемены двигаем вместе. Действительно, эти перемены очень большие, и регионам нужно воспользоваться ими, чтобы насыщать эти перемены своими конкретными проектами и задачами. В этом плане мы приглашаем китайские компании на международный форум «Ростки», который будет проходить в Казани в августе этого года», – отметил Вахитов.

Фото: представительство МИД РФ в Казани

Впервые на форуме «Ростки» пройдет медиа-сессия. Об этом харбинским журналистам рассказала заместитель руководителя Республиканского агентства Татмедиа Диана Василова, входящая в состав делегации Татарстана.

«По традиции Казань примет форум «Ростки: Россия – Китай: взаимовыгодное сотрудничество». Он пройдет с 16 по 19 августа. В прошлом году в форуме приняли участие представители 28 административных подразделений Китая, 68 регионов России, было заключено 34 соглашения о сотрудничестве. В этом году новым станет проведение медиа-сессии (18 августа), куда мы с радостью приглашаем наших коллег-журналистов из Китая», – рассказала Василова.