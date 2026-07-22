В России ввели новые меры поддержки учителей

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Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий новые меры поддержки для учителей. Педагогам, впервые приступающим к работе, гарантируют наставничество на срок не менее года, а также бесплатную юридическую помощь по профессиональным и трудовым вопросам.

Как сообщалось ранее, Педагогам с трудовым стажем более 25 лет будет присваиваться звание «Ветеран труда». Кроме того, учителя смогут бесплатно пользоваться государственными электронными образовательными ресурсами и посещать музеи не реже одного раза в месяц. В указе также закреплен особый статус и общественная значимость профессии учителя.

Председатель Исполкома Регионального общественного движения молодых ученых и специалистов Республики Татарстан, кандидат технических наук Юлия Кареева на площадке «Экспертного клуба» отметила, что учитель всегда был и остается для детей вторым родителем в школе, а иногда – первым и главным взрослым, который верит в ребенка. При этом, по ее словам, самому учителю также необходима поддержка. Она добавила, что молодой специалист, только окончивший вуз и мечтавший стать педагогом, может в течение года отказаться от своей мечты, столкнувшись с трудностями в школе.

«Благодаря новым гарантиям, закрепленным в Указе Владимира Путина, рядом с молодым учителем будет опытный коллега-наставник, который подскажет: как успокоить хулигана, как объяснить сложную тему и как не сойти с ума от проверки тетрадей. Это значит, что учитель не сломается в первый год. А для тех, кто большую часть жизни отдал себя профессии учителя, появляются заслуженные звания и льготы. Так каждый школьник будет подсознательно понимать: "Быть мудрым и терпеливым – это почетно". Нам важно показывать детям, что в нашей стране уважают не только за яркость в интернете, но в первую очередь – тех, кто каждый день отдает себя воспитанию и становлению детей, кто прямо сейчас делает весомый вклад в будущее нашей страны», – отметила Кареева.

Директор ГАОУ «Лицей Иннополис», член Общественной палаты РТ, член Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения Арман Костанян заявил, что новые гарантии являются хорошей инициативой, однако они скорее дополняют уже существующую систему, чем кардинально меняют положение учителя. Он отметил, что наставничество, к примеру, давно стало частью работы большинства образовательных организаций.

«Если говорить о реальном повышении привлекательности профессии, то главным шагом должно стать повышение базового оклада педагога. Именно это, на мой взгляд, сильнее всего повлияет и на престиж профессии, и на решение кадровой проблемы», – подчеркнул Костанян.

Член Общественной палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова назвала новый указ важным и давно ожидаемым шагом к закреплению особого статуса учителя не только на словах, но и в конкретных гарантиях. По ее мнению, педагог должен чувствовать, что государство защищает его профессиональные и трудовые права, создает возможности для развития и поддерживает на протяжении всей карьеры.

«Присвоение звания "Ветеран труда" при педагогическом стаже от 25 лет – это заслуженное признание людей, которые десятилетиями работают с детьми и формируют будущее страны. Важно, чтобы механизм получения звания был понятным и действительно доступным, без лишних бюрократических барьеров», – сказала Павлова.

Она также отметила, что одним из ключевых вопросов остается реальная нагрузка учителей, поэтому поручение пересмотреть требования к рабочему времени и объему учебной нагрузки имеет принципиальное значение. По словам Павловой, престиж профессии определяется не только льготами, но и достойными условиями труда, справедливой оплатой и возможностью заниматься главным – обучением и воспитанием детей, а не бесконечным заполнением документов.

«Теперь важно обеспечить полноценную реализацию указа во всех регионах, чтобы каждая из предусмотренных гарантий работала не формально, а была доступна каждому учителю», – подчеркнула она.

Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова назвала подписание президентом указа о новых гарантиях для учителей важнейшим шагом, которого давно ждало педагогическое сообщество. Она отметила, что партия «Единая Россия» последовательно отстаивала эти меры, и сегодня виден результат.

«Особенно значимо, что молодые специалисты теперь получат обязательное наставничество не менее года – это поможет им быстрее адаптироваться в профессии и избежать выгорания. А бесплатная юридическая помощь по трудовым вопросам станет реальной защитой для каждого учителя. Кроме этого, звание "Ветеран труда" для педагогов с 25-летним стажем – это справедливое признание их многолетнего вклада», – сказала Ларионова.

Она также добавила, что учителя смогут бесплатно пользоваться государственными образовательными ресурсами и регулярно посещать музеи, что расширяет их профессиональный кругозор и подчеркивает высокий статус профессии. По словам депутата, реализация указа станет поддержкой и выражением уважения к педагогам, а также повышением и укреплением качества образования всей страны.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Республике Татарстан Алексей Зиновьев заявил, что указ Президента РФ от 20 июля 2026 года № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей» является своевременным документом и важным шагом в укреплении статуса учителя и повышении общественной значимости педагогической деятельности. По его словам, документ демонстрирует последовательную государственную политику в сфере управления образованием, создает благоприятные условия для труда учителей и расширяет их социальные гарантии.

«Особо значимыми представляются меры, связанные с профессиональным развитием, введением наставничества для начинающих учителей, правом на бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, а также возможностью получения бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с осуществлением педагогической деятельности. Отмечу, что Российское общество "Знание", действуя в логике поддержки педагогов, в этом году также инициировало ряд мер поддержки наставников, одним из которых является всероссийский проект "Знание.Наставники"», – сказал Зиновьев.

Он также отметил, что отдельного одобрения заслуживает норма о присвоении звания «Ветеран труда» при наличии не менее 25 лет педагогического стажа. Это решение, по его мнению, подчеркивает уважение государства к многолетнему добросовестному труду учителя, его вкладу в воспитание подрастающего поколения и формирование человеческого капитала страны.

«Указ следует рассматривать как своевременное и содержательное решение, ориентированное на поддержку одного из самых значимых социальных институтов – системы образования. Реализация указа создаст устойчивые условия для профессионального роста учителей, а также повысит качество обучения и воспитания обучающихся в стране», – добавил Зиновьев.