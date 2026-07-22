Четырех новых мировых судей избрали в Татарстане

Четырех новых мировых судей Татарстана избрали сегодня на 22-м заседании Государственного Совета РТ. Их кандидатуры представил председатель Верховного суда РТ Азат Гильмутдинов.

«Кандидаты прошли предусмотренные федеральным законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют высокой должности мирового судьи. Препятствий к избранию не имеется», – сказал он.

Мировыми судьями сроком на три года избраны Азат Ягудин (по Московскому судебному району Казани, судебный участок № 6) и Люзия Ганиева (по Нижнекамскому судебному району РТ, судебный участок № 11).

Без ограничения срока полномочий мировым судьей стала Лейсан Исмагилова (по Ново-Савиновскому судебному району Казани, судебный участок № 2).

Исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка № 1 по Сармановскому судебному району РТ возложено на судью, находящегося в отставке, Ильнура Юнусова, сроком на один год.

В работе заседания принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.