В Казани открыли комитет по развитию деловых коммуникаций при ТПП РТ

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

В Казани открыли Комитет по развитию деловых коммуникаций и событийной индустрии Союза Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. Площадка объединит представителей бизнеса, органов власти, профессиональных объединений, международного сотрудничества, социальной сферы и экспертного сообщества.

«Мы к этому дню шли достаточно долго. В конце декабря мы задумались, что у нас есть много интересных действующих комитетов, но такой, который мог бы объединить все действующие комитеты, он отсутствует. Мы стали работать в этом направлении. Торгово-промышленная палата давно и системно поддерживает инициативы, которые объединяют людей вокруг себя», – сказала на открытии комитета советник председателя союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Елена Агзамова.

Она добавила, что Торгово-промышленная палата РТ – это общественная организация, которая объединяет предпринимателей для взаимодействия друг с другом.

«Комитеты – это такие столпы, которые поддерживают деятельность Торгово-промышленной палаты в этом направлении. У нас более 20 комитетов», – пояснила Агзамова.

Руководителем нового комитета стал советник руководителя Комитета по развитию женского предпринимательства Союза ТПП Республики Татарстан Равшан Хайрутдинов.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что мы видим много конфликтов разного рода. Они происходят из-за того, что отсутствует диалог. Все начинается с диалога», – сказал он.

По словам Хайрутдинова, в основу логотипа нового комитета лег казанский мост «Миллениум». Его две опоры, соединенные канатами, символизируют диалог, который объединяет людей и помогает находить решения.

Депутат Казанской городской Думы V созыва Танзиля Ракова отметила, что комитет станет еще одной площадкой для взаимодействия предпринимателей, власти и общественных организаций.

«Предпринимательство – это люди, которые приходят со своими идеями, опытом и готовы делиться ими. Именно для этого и создаются такие площадки. В Казани всегда готовы к диалогу с бизнесом, а развитие города – это результат общей работы власти, предпринимателей и жителей», – сказала она.

Ракова также поблагодарила представителей бизнес-сообщества за участие в благотворительных и социальных проектах, отметив, что предприниматели помогают семьям с детьми с ОВЗ, участникам специальной военной операции и жителям подшефных Татарстану территорий.

Почетным гостем открытия стал серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин. По его словам, после общения с организаторами он убедился, что комитет возглавили люди, умеющие выстраивать диалог и понимающие цели своей работы.

«Я вчера целый день провел с людьми, которые организовали этот комитет, посмотрел, как они общаются, как выстраивают диалог. Это действительно люди, которые знают, что делают. Уверен, открытие этого комитета принесет пользу не только Казани и республике, но и нашей стране», – отметил спортсмен.