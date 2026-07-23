Исследование показало, сколько денег жители Казани готовы одалживать друзьям

Большинство жителей Казани считают финансовую помощь друзьям нормальной частью близких отношений, однако сами предпочитают не обращаться к приятелям за деньгами даже в сложных ситуациях. Об этом свидетельствуют результаты исследования Альфа-Денег, которое имеется в распоряжении у «Татар-информа».

Согласно опросу, 57% казанцев хотя бы раз в жизни занимали деньги у друзей и сами одалживали средства знакомым. При этом только 7% респондентов считают, что обращение к друзьям за финансовой поддержкой – хороший вариант в случае трудностей.

Большинство участников исследования заявили, что принимают решение в зависимости от обстоятельств (37%). Еще 24% рассчитывают в таких ситуациях на помощь родственников, а 19% предпочитают использовать собственные накопления. В банк или микрофинансовую организацию готовы обратиться 13% опрошенных.

При этом жители Казани готовы помогать друзьям в основном небольшими суммами. Чаще всего респонденты называли сумму от 1 тыс. до 5 тыс. рублей – такой вариант выбрали 42% участников исследования. Еще 34% готовы одолжить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 16% – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Более крупные суммы готовы предоставить только 8% опрошенных.

Сами казанцы также чаще всего занимают у друзей небольшие суммы. Четверть респондентов рассказали, что максимально брали в долг от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, еще 28% – от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. О займах на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей сообщили 18% участников опроса.

Больше всего жителей Казани готовы поддержать друзей в ситуациях, связанных со здоровьем. Так, 34% опрошенных могут одолжить деньги на лечение или лекарства. Еще 26% готовы помочь при неожиданных расходах, а 17% – если человеку не хватает денег до зарплаты.

При этом менее охотно казанцы финансируют необязательные траты друзей: только 9% готовы дать деньги на отдых, 6% – на подарки, а еще часть респондентов – на другие расходы, которые не считают необходимыми.

Денежные вопросы при этом нередко становятся причиной конфликтов между друзьями. 24% участников исследования рассказали, что им вообще не возвращали долг, еще 17% получили обратно только часть суммы. В 12% случаев такие ситуации привели к потере дружбы или заметному сокращению общения.

Самой опасной для отношений финансовой привычкой казанцы назвали постоянные просьбы занять деньги – так ответили 47% респондентов.