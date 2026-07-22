Нефтегазохимический форум в Казани: более 200 компаний представят свои проекты

Татарстанский нефтегазохимический форум и международная специализированная выставка «Казань: Нефть, Газ, Химия» пройдут в МВЦ «Казань Экспо» с 26 по 28 августа. Участниками мероприятия станут более 200 компаний из России, стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Выставочная экспозиция разместится на площади свыше 10 тыс. кв. м, сообщается на сайте выставки.





В прошлом году выставка прошла при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и партнерстве с 17 отраслевыми экспертными ассоциациями и объединениями в нефтегазохимии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На выставке представят основные направления нефтегазохимической отрасли – от геологоразведки и добычи сырья до производства химических реагентов и внедрения цифровых технологий на предприятиях.

Среди ключевых участников заявлены «Татнефть», СИБУР, ТАИФ, «Белнефтехим», «Казанькомпрессормаш» и «Транснефть – Прикамье».

Впервые в рамках выставки будет работать стенд «Комплексная безопасность», где покажут современные решения в сфере пожарной защиты и промышленной безопасности.

Деловая программа форума включает более 40 мероприятий. Центральным событием станет пленарная конференция, посвященная 80-летию открытия девонской нефти в Татарстане.

В рамках форума прошла международная специализированная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди тем для обсуждения – перспективы развития нефтегазовых компаний России, внедрение новых технологий в геологоразведке и разработке месторождений, развитие малотоннажной химии, повышение эффективности предприятий топливно-энергетического комплекса и поиск новых рынков сбыта в странах Азии, Ближнего Востока и СНГ.

Впервые для участников организуют специальные B2B-форматы – «Час нефтеперерабатывающих компаний» и «Час нефтесервисных компаний». Они позволят поставщикам провести переговоры с руководителями закупочных подразделений крупных предприятий. Также на площадке пройдут «Дни поставщика» с участием представителей «Газпрома», СИБУРа и «Татнефти».

Выставка традиционно используется для заключения новых соглашений.

Отдельное направление форума посвятят подготовке кадров для отрасли. Для студентов и молодых специалистов запланированы IX практическая HR-конференция, ярмарка вакансий крупных предприятий и профориентационный проект ProSkills.

В прошлом году выставка прошла при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и партнерстве с 17 отраслевыми экспертными ассоциациями и объединениями в нефтегазохимии.

В открытии форума участвовал Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум вошел в сводный план выставочных мероприятий Минпромторга России на 2026 год и ежегодно проходит международный выставочный аудит. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Татарстана и АНО «Казань Экспо» при поддержке правительства республики, Минпромторга РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Напомним, в 2025 году мероприятие прошло в год 75-летия «Татнефти», поэтому значительная часть программы была связана с развитием нефтяной отрасли республики и перспективами нефтегазохимического комплекса. В открытии форума участвовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Впервые программа мероприятия была рассчитана на три дня: отдельный день посвятили молодежи и подготовке будущих специалистов для отрасли.

На пленарной сессии эксперты обсудили вызовы для нефтяной отрасли, среди которых назвали снижение объемов добычи и бурения, необходимость повышения эффективности разработки месторождений и внедрение цифровых технологий.

В рамках форума прошла международная специализированная выставка Kazan Oil, Gas & Chemistry. В ней приняли участие около 200 компаний из 20 регионов России и зарубежных стран. Участники представили оборудование, технологии и решения для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей. По итогам мероприятия в прошлом году участники подписали 12 контрактов.