При вторжении ВСУ в Курскую область погибли более 630 человек

Более 630 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя СК России Александра Бастрыкина.

«В результате действий украинских боевиков погибли 633 мирных жителя, ранения получил 561 человек, в том числе 25 детей. Всего же потерпевшими признано и допрошено почти 87,2 тыс. человек», – сказал глава СК России.

Он также отметил, что общий ущерб по уголовным делам, связанным с вторжением ВСУ в Курскую область, оценивается в 504,9 млрд рублей.