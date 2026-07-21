В Менделеевске «Гонка Героев» начнется с мотопробега и полетов на воздушном шаре

Юбилейная фестивальная «Гонка Героев», которая пройдет 25 июля в Менделеевске, в этом году впервые состоится в концепции «От рассвета до заката». Помимо экстремальной трассы участников и гостей ждет насыщенная развлекательная программа: мотопробег, полеты на воздушном шаре, катание на сапбордах, шоу мототехники и вечерний рок-концерт.

Старт спортивной части будет дан уже в 3 часа утра с первыми лучами солнца. Развлекательная программа для гостей начнется в 10:00 с традиционного зажжения огня «Гонки Героев» – символа фестиваля, который есть только в Менделеевске. В Год единства народов России почетную миссию доверили представителям разных народов Поволжья.

«Насыщенной будет и программа на основной сцене, где на протяжении всего дня будут выступать творческие коллективы. Но в этом году Менделеевск берет небывалый масштаб: у нас будут площадки бадминтона, катания на сапах, уроки для детей от мотоклуба по безопасности. Мы уверены, что каждый найдет то, что ему по душе», – отметил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Фестиваль начнется еще накануне. 24 июля в 19:00 по улицам города пройдет мотопробег, в 19:30 состоится театрализованное открытие кемпинга для гостей, а в 20:00 группа The Mood проведет рок-урок, который станет неформальным открытием фестиваля.

Утром 25 июля одновременно со стартом первых участников в небо поднимутся аэростаты. Гости смогут совершить полет на воздушном шаре, посетить выставку мототехники клуба «Ночные волки», увидеть показательные выступления мотоциклистов и принять участие в уроках безопасности для детей.

Кроме того, на площадке будут работать зона сапбордов на реке Тойме, спортивная площадка Федерации бадминтона Татарстана и интерактивная экспозиция команды «КАМАЗ-мастер», где каждый сможет почувствовать себя пилотом легендарного гоночного грузовика.

Для детей с 13:00 откроется отдельная полоса препятствий с инструкторами. Взрослым же предстоит преодолевать уникальные испытания с использованием настоящей техники: вертолета, автобуса и железнодорожных вагонов.

Завершится фестиваль большим рок-концертом. На сцену выйдут группы The Mood, Jukebox Trio и «Рок-Острова».