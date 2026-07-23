На выборах в Госдуму в Татарстане будут работать 42 временных участка

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

На 128-м заседании ЦИК Татарстана принято решение об образовании 42 временных избирательных участков для голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Участки организуют в местах временного пребывания граждан: в медицинских учреждениях, санаториях и Международном аэропорту «Казань».

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Глава Центризбиркома республики Андрей Кондратьев отметил, что создание временных участков позволяет каждому избирателю реализовать конституционное право на участие в выборах с учетом различных жизненных обстоятельств.

«В полном соответствии с требованиями избирательного законодательства ЦИК Татарстана последовательно создает все необходимые условия для удобного голосования в местах временного пребывания избирателей. Доступность выборов – один из ключевых стандартов избирательной системы республики», – сказал Кондратьев.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

По его словам, временные избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8.00 до 20.00.