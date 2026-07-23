Журнал «Казань» провел поэтический и музыкальный концерт «Летний словарь»

Концерт «Летний словарь» продолжил серию камерных мероприятий журнала «Казань» во дворе Национального музея, объединяющих поэзию, музыку и интерес к локальной идентичности

Фото: © Юлия Калинина / «Казань»

Поэтический и музыкальный концерт «Летний словарь», организованный журналом «Казань», состоялся 22 июля во дворе Национального музея Республики Татарстан.

Вечер посвятили Казани как городу и культурному явлению, ее природе, людям и «гению места». На открытой площадке музея выступил творческий квартет: поэтессы Альбина Абсалямова и Олеся Балтусова, музыканты Дмитрий Бикчентаев и Эльмира Галеева.

Концерт «Летний словарь» продолжил серию камерных мероприятий журнала «Казань», объединяющих поэзию, музыку и интерес к локальной идентичности.

Главный редактор журнала «Казань», поэтесса Альбина Абсалямова перед началом рассказала о структуре вечера:

«Сегодня мы говорим про лето, про Волгу, про реку. Стихи некоторые новые, песни тоже. Мы собирали их именно по принципу лета, Казани, Волги. Отдельный блок посвящен семье, роду и нашим корням».

По ее словам, для концерта отбирались стихотворения разных лет. Часть произведений уже звучала на предыдущем мероприятии журнала, но большинство вошли в программу впервые.

На открытой площадке музея выступил творческий квартет: поэтессы Альбина Абсалямова и Олеся Балтусова, музыканты Дмитрий Бикчентаев и Эльмира Галеева Фото: © Юлия Калинина / «Казань»

Вечер состоял из двух отделений. Сначала поэты читали свои произведения без музыкального сопровождения. Олеся Балтусова представила стихи, посвященные Казани и волжским берегам.

Затем Альбина Абсалямова прочитала тексты на темы городского казанского лета, любви к городу, дачной жизни и памяти предков. После своего выступления Альбина Абсалямова охарактеризовала вечер так:

«Мы с Олесей дружим с юных лет, вместе занимались в литературном объединении. Она не так часто выступает, но у нее много прекрасных стихов о Казани. Этот вечер мы построили вокруг лета, Волги, семейных тем. Получился такой летний словарь чувств и образов».

После этого музыканты исполнили песни, написанные на стихи обоих авторов. Дмитрий Бикчентаев пел на слова Абсалямовой, Эльмира Галеева – на тексты Балтусовой. Таким образом, зритель смог сопоставить оригинальное поэтическое звучание с музыкальной интерпретацией.

«Дмитрий Бикчентаев специально сделал несколько песен на мои стихи, он их исполняет на разных площадках. Эльмира Галеева тоже поет песни на стихи Олеси Балтусовой на своих мероприятиях. А здесь мы собрали все вместе», – пояснила она.

Завершился вечер продолжительными аплодисментами и неформальным общением Фото: © Юлия Калинина / «Казань»

Посетили концерт представители творческой и научной интеллигенции, архитекторы, музыканты, деятели культуры. По словам Альбины Абсалямовой, аудитория подобных вечеров в целом стабильна, но на каждом мероприятии появляются и новые зрители, что, по ее мнению, свидетельствует о расширении интереса к синтетическим поэтическо-музыкальным форматам.

Она также отдельно коснулась вопроса о природе поэтического вдохновения, отличающегося, по ее словам, от работы над прозаическими или заказными текстами.

«Стихи – это не проза, где надо сидеть и долго писать, не вставая с места. Стихи возникают спонтанно. Если это заказ, как кантата «Сибирская сага», там есть дедлайн и техническое задание, надо сесть и за три дня написать. А просто стихи возникают иначе», – рассказала поэтесса.

Примером спонтанного рождения текстов она назвала цикл о Кировском районе Казани, сложившийся во время подготовки журнального номера об этой части города.

Завершился вечер продолжительными аплодисментами и неформальным общением. Альбина Абсалямова сообщила, что творческие встречи журнала «Казань» будут продолжены, и анонсировала готовящийся совместный проект с композитором Эльмиром Низамовым – большую работу, подробности которой пока не раскрываются.