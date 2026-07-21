«На Казанскую надо быть в Казани»: как отпраздновали праздник иконы Богородицы

Большой праздник – День явления Казанской иконы Богородицы – отметили сегодня в Казани. Ежегодно он собирает тысячи верующих со всей страны, но сегодня паломников было еще больше, так как столицу Татарстана посетил Патриарх Кирилл. О том, как прошло Патриаршее богослужение, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году крестным ходом с иконой Богородицы прошли 7 тысяч верующих

Пышные торжества в честь одного из значимых для христиан праздника прошли сегодня в Казани – здесь отметили День явления Казанской иконы Божией Матери. На праздник приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Святейший прибыл в столицу Татарстана накануне. Уже в пятый раз он посещает Казань, четыре раза из них он приезжал именно на Казанскую. В этот раз целью его визита было совершить Чин великого освящения отреставрированного храма Николы Тульского в Казанском Богородицком монастыре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Татарстана накануне Фото: rais.tatarstan.ru

Накануне предстоятель Русской православной церкви посетил Петропавловский собор – его 300-летие отметили чуть больше недели назад. Этот собор – одна из визитных карточек города. Накануне престольного праздника завершилась его масштабная реставрация, которая длилась с 2016 года. Патриарх оценил реставрацию вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром города Ильсуром Метшиным.

Предстоятель Русской православной церкви посетил Петропавловский собор Фото: rais.tatarstan.ru

Сегодняшнее празднование началось с традиционного крестного хода. Он вышел из Благовещенского собора Казанского Кремля. Молитвенное шествие получилось небывалых масштабов – в прошлом году участие в нем приняли пять тысяч верующих, в этом, по официальным данным, семь. Казалось, участников было намного больше – река из людей выходила за пределы территории Казанского Кремля.

Завершился крестный ход у места явления Казанской иконы Богородицы – в Казанском Богородицком монастыре. Если обычно икону сразу вносят в Казанский собор, то в этот раз священнослужители отправились с ней в отреставрированный храм Николы Тульского, где с минуты на минуту должен был появиться Патриарх, чтобы совершить Великий чин освящения.

Сегодняшнее празднование началось с традиционного крестного хода Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые за сто лет в Никольском храме зазвучала молитва

Реставрация Никольской церкви длилась с 2024 года. В прошлом году возвели стены, крышу и купол, отреставрировали монашеские кельи и настоятельский корпус. В прошлом году Святейший здесь уже был – он ознакомился с тем, как идут работы. Еще год ушел на то, чтобы навести красоту внутри. И фасад, и внутренние убранства получились величественными, но в то же время сдержанными: стены в охровых тонах и декор белого цвета, киоты и алтарь в золоте, вверху – солнце с золотыми и серебряными лучами.

Восстановление этого храма – событие исторически важное. Именно этот храм первым принял явленную икону Богородицы, здесь же она хранилась зимой, так как Казанский собор, который построили в честь явления иконы, был неотапливаемым. В декабре 1904 года икону похитили – сегодня ее вновь внесли сюда. Правда, не ту же самую, ведь явленная так и не была найдена, а один из первых списков, который сегодня в нашем городе является самой почитаемой иконой.

Начался Чин великого освящения храма и вслед за ним Божественная литургия. Впервые за последние сто лет здесь зазвучала молитва Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спустя время в храме встретили Патриарха Кирилла – его приветствовали дети, вручили ему букет с живыми бабочками. Затем начался Чин великого освящения храма и вслед за ним Божественная литургия. Впервые за последние сто лет здесь зазвучала молитва.

Храм Николы Тульского вмещает порядка 300 человек, но желающих попасть на Патриаршее богослужение сегодня было в разы больше.

Храм Николы Тульского вмещает порядка 300 человек, но желающих попасть на Патриаршее богослужение сегодня было в разы больше Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Восстановление храма – это торжество исторической справедливости»

Для тех, кто не смог попасть в храм, на территории монастыря организовали прямую трансляцию службы. Здесь же устроили благотворительную ярмарку в рамках акции «Белый цветок» – все средства с продажи изделий ручной работы пойдут на помощь в подготовке к школе детей из малообеспеченных семей.

«Мы рады тому, что в очередной раз здесь открывается эта акция. Казань была одной из первых, кто присоединился к акции “Белый цветок” в императорской России. Мы знаем, что Россия присоединилась к борьбе с туберкулезом по решению императора Николая II. Тогда эта болезнь была чумой XXI века. На средства, вырученные благодаря акции, были открыты туберкулезные диспансеры», – рассказала председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества» Анна Громова.

Анна Громова: «Все средства с продажи изделий ручной работы пойдут на помощь в подготовке к школе детей из малообеспеченных семей» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она напомнила, что после революции проводить акцию прекратили, возродили ее лишь в последнее десятилетие. Благодаря средствам, вырученным на ярмарках, удается не только финансово помочь нуждающимся, но и подчеркнуть, что они не одиноки, а их проблемы небезразличны другим, добавила она.

«Сам факт восстановления храма – это торжество исторической справедливости. Но мне кажется, что вся та активность, которая происходит сегодня на площади перед храмом, – это больше, чем некое праздное посещение вновь открытого очередного объекта. Мы с вами понимаем, что храмы – это место, где транслируется идеология, система ценностей. Важно, чтобы в масштабах таких событий мы все чаще говорили о том, что в нашем рациональном материальном мире должно быть место и иррациональному. Должно быть место состраданию как мерилу, чтобы оценить, насколько здорова твоя душа», – рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова: «Благодаря таким акциям, как «Белый цветок», мы рассказываем детям о том, что есть другие дети, которым нужна помощь» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она отметила, что на такие мероприятия необходимо приходить вместе с детьми, чтобы отвлечь их от гаджетов, интернета и чужого мнения.

«Благодаря таким акциям, как “Белый цветок”, мы рассказываем детям о том, что есть другие дети, которым нужна помощь. Это возможность стать добрее, а ведь умение дарить добро людям – это большая ценность», – отметила министр.

За богослужением в храме сегодня молился Премьер-министр РТ Алексей Песошин Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вчера отстояла литургию, сегодня прошла крестным ходом – душа прям трепещет»

За богослужением в храме сегодня молились Премьер-министр РТ Алексей Песошин, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко, Герой России Александр Лапин и многие другие представители министерств и ведомств. На службе в храме была и певица Вика Цыганова – вечером она выступит на концерте, устроенном в честь праздника.

Сегодня в монастыре собрались верующие из самых разных уголков страны. Несмотря на палящее солнце, они терпеливо наблюдали за службой. Каждый молился о своем, а все вместе – о мире. Ирина Тарасова приехала из города Красноуфимска Свердловской области.

«Давно мечтала побывать здесь, но все не получалось. Наконец-то Бог привел, приехала. Казанская икона Богородицы – моя покровительница, помогает мне по жизни во всем. Поэтому я очень рада, что смогла приехать на этот праздник. Вчера отстояла литургию, сегодня прошла крестным ходом – душа прям трепещет», – рассказала женщина.

Ирина Тарасова: «Казанская икона Богородицы – моя покровительница, помогает мне по жизни во всем. Поэтому я очень рада, что смогла приехать на этот праздник» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ирина объяснила, что ее мама тяжело больна, поэтому ее самые горячие молитвы сегодня о здоровье близкого человека.

Служба подходила к концу. Всей площадью люди пропели и «Символ веры», и «Отче наш». Таинство Причастия совершили для всех – даже для тех, кто следил за службой на улице. А затем все замерли – слово взял митрополит Кирилл.

«Такое счастье, Ваше Святейшество, мы испытываем сегодня! Благодарим Господа Бога за мгновения жизни, которые мы переживаем, видя возвращение наших святынь. Благодарность всем добрым людям, руководству нашей республики, Рустаму Нургалиевичу Минниханову особенно – он собрал замечательную команду единомышленников, которая так много делает для всей республики и для нашей православной общины. Сегодня я хотел бы поблагодарить наш верующий народ, собравшийся сегодня на праздник, который любит Пресвятую Богородицу, чтит ее казанский образ и всегда в этот праздник собирается в этом святом месте. И вы, ваше Святейшество, со своим народом в это всенародное торжество – явление иконы Божией Матери во граде Казани – здесь сегодня совершили Божественную службу и утешили нас своим Патриаршим словом и своим благословением», – обратился он к Патриарху.

Владыка Кирилл подарил Святейшему икону Николая Тульского, в честь которого освящен храм.

«Хочу пожелать вам доброго здоровья, помощи Божией в ваших великих равноапостольных патриарших трудах и всего самого-самого доброго. И от всей души хочу сказать вам, Ваше Святейшество, что на Казанскую надо быть в Казани! С праздником вас!» – пожелал митрополит Патриарху.

К слову, фраза «Казанская в Казани» в этом году стала брендом праздника – ее написали на множестве баннеров и бейджах гостей.

«Здесь мы все живем в мире и дружбе благодаря вашей поддержке»

«Ваше Святейшество, каждое ваше пребывание в нашей республике, в нашей столице – это историческое событие. Десять лет назад вместе с вами мы заложили собор Казанской иконы, пять лет назад мы его открыли. В прошлом году открыли в новом облике храм-памятник на Казанке. В прошлом году вы напутствовали, что через год будете открывать и этот храм, – сегодня мы имеем возможность увидеть это», – сказал Патриарху Кириллу Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он высказал слова благодарности почетному гостю не только от имени православных, но и от всех жителей Татарстана.

«Здесь мы все живем в мире и дружбе благодаря вашей поддержке. Все конфессии, все национальности в республике живут в согласии. Православие – это первая вера для российского государства. Но когда вы принимали участие в форуме «Россия – Исламский мир», вы очень глубоко выразились о том, что православие и ислам могут спасти этот мир. Мы это высоко ценим и желаем вам крепкого здоровья. Мы к вам очень привыкли, ждем вас и в следующем году. Большое спасибо», – заключил он.

Рустам Минниханов высказал слова благодарности почетному гостю не только от имени православных, но и от всех жителей Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За добрые слова в свой адрес Патриарх поблагодарил Раиса республики и митрополита Кирилла, и также поприветствовал всех собравшихся.

«Самая главная благодарность – за ваш вклад во взаимоотношения между православными и мусульманами, которые живут здесь, в этом замечательном месте. Вы, как руководитель, несете ответственность и перед ними, и перед Богом, и перед высшими властями. Именно в этом месте замечательный пример взаимодействия православных и мусульман, которые веруют в единого Бога, но у которых есть определенные различия, связанные и с историей, и с другими обстоятельствами», – отметил он.

Святейший добавил: очень важно, чтобы этот межрелигиозный мир не разрушался никогда.

«Иначе тогда будет грош цена нашей вере, ведь мы верим в Бога, который есть основа всякого добра и того, что спасает человека. Но если мы друг с другом ссоримся, то мы для слова Божия – медь звенящая или кимвал звучащий, то есть пустой колокол или просто металлическая болванка, в которую молотком стучат. Наша вера должна обязательно споспешествоваться делами. И одно из таких важных направлений доброделания – это установление мира между людьми, особенно в тех местах, где люди по-разному, в силу исторических и прочих обстоятельств, возносят молитву к Богу. Но эти различия никогда не должны порождать никаких крестовых походов и никаких других наветов», – объяснил предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что Россия является примером такого мира, и особенно подчеркнул заслуги Татарстана в достижении межконфессионального согласия.

«Татарстан – это процветающее место: и в экономическом, и культурном, и образовательном отношении, – он дает пример межрелигиозным отношениям. Я хотел бы вас поздравить с сегодняшним днем. Рад, что вы сегодня посетили вместе с нами храм. Ну а всех, кто сегодня здесь присутствовал, вас, мои дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником! Пусть Господь хранит каждого из вас на том месте, на которое вы промыслом Божиим поставлены», – сказал Патриарх Кирилл.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Кстати, Дева Мария почитается и в исламе»

В память о своем визите предстоятель Русской церкви подарил новоосвященному храму икону Успения Пресвятой Богородицы.

«Кстати, Дева Мария почитается и в исламе», – отметил он.

Каждому храму Казанской епархии Патриарх подарил Евангелие, а каждому насельнику Казанского Богородицкого монастыря – художественный образ святого благоверного князя Александра Невского. Митрополиту Кириллу Святейший преподнес крест с панагией.

Далее состоялась церемония награждения. Митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу вручили орден Русской православной церкви Святого благоверного великого князя Александра Невского II степени. За вклад в воссоздание храма Николы Тульского Премьер-министр РТ Алексей Песошин был удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени. Орденом Святого благоверного князя Даниила Московского II степени был награжден депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов, который контролировал масштабную реставрацию Петропавловского собора в Казани.

Также был награжден первый заместитель главы муниципального образования Казани Денис Калинкин – ему вручили орден Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Амир Хамитов удостоен ордена Русской православной церкви преподобного Серафима Саровского III степени. Такую же награду получил благотворитель Антон Корнилов.

Завершится празднование сегодня вечером концертом с участием Вики Цыгановой – он начнется в 18:00 в парке «Елмай».