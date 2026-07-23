Ветеринар Цыпленков объяснил, можно ли заразиться бешенством от иголок ежа

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Ежи относятся к числу природных носителей вируса бешенства, однако само по себе появление животного рядом с человеком не означает опасности. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал ветеринар Евгений Цыпленков.

По словам специалиста, бешенством могут заражаться все теплокровные животные. Сейчас в природе подрастает молодое поколение ежей, которое активно осваивает новые территории, поэтому их все чаще можно встретить в парках, лесах и на дачных участках.

Ветеринар отметил, что осторожность следует проявлять в тех случаях, когда дикое животное ведет себя нехарактерно. Он пояснил, что вирус бешенства передается через слюну при укусе, поскольку заражение происходит при попадании слюны в рану.

При этом укол иглами ежа практически не несет риска заражения бешенством. Как объяснил специалист, животное не может облизывать собственные иглы, поэтому вероятность попадания на них зараженной слюны крайне мала. Гораздо опаснее ситуация, если дикое животное само подходит к человеку, не проявляет естественной осторожности и кусает его.

Евгений Цыпленков также призвал не пытаться спасать одиноких ежей или бельчат. По его словам, молодые животные нередко просто исследуют территорию и не нуждаются в помощи человека.

Кроме того, белки способны довольно болезненно кусаться, а вмешательство в жизнь диких животных создает дополнительные риски как для людей, так и для самих зверей. Специалист посоветовал наблюдать за ними со стороны.

Если дикое животное все же укусило человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Ветеринар напомнил, что своевременно сделанная прививка от бешенства позволяет организму выработать иммунитет до того, как вирус распространится по организму, поэтому чем раньше начать вакцинацию, тем выше шансы предотвратить развитие заболевания.

Эксперт также отметил, что бешенством могут болеть не только млекопитающие, такие как ежи, лисы или летучие мыши, но и птицы, хотя подобные случаи встречаются значительно реже.

По словам ветеринара, в России действует система профилактики бешенства: домашних животных регулярно вакцинируют, а для диких хищников в лесах раскладывают специальные приманки с вакциной.

Главным правилом остается осторожность. Если дикое животное ведет себя необычно, не боится людей или проявляет агрессию, приближаться к нему нельзя. Детям, которым хочется пообщаться с животными, специалист рекомендовал посещать контактные зоопарки, где все питомцы проходят обязательную вакцинацию и находятся под ветеринарным контролем.