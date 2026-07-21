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СВО 21 июля 2026 17:38

Участник СВО из Татарстана рассказал, за что получил боевые награды

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Участник СВО из Татарстана рассказал, за что получил боевые награды
Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Участник специальной военной операции с позывным Музыкант из Заинского района РТ рассказал о своих боевых наградах и эпизодах службы.

По словам военнослужащего, среди его наград – медали «За отвагу», «За участие в СВО», «Доблесть и отвага», а также ведомственные знаки отличия.

Боец отметил, что одну из наград получил за выявление вражеского узла связи в тылу.

«Военная комендатура вручила мне награду за то, что в тылу обнаружил и выявил узел связи противника», – рассказал он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Еще одна медаль, по словам военнослужащего, вручена ему за участие в боях за Бахмут.

Кроме того, среди наград есть медаль «За отвагу и мужество». Еще одну награду, как вспоминает боец, он получил после эвакуации раненых с поля боя.

Военнослужащий также показал знаки отличия, полученные во время срочной службы на Кавказе, квалификационный знак специалиста-механика-водителя БМП второго класса, знак «Участник СВО», знак «Гвардия» и знак, врученный после получения ранения первой категории.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.
#герои СВО #СВО
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