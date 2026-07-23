Невролог рассказал, что надо проверять для профилактики инсульта
Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин в разговоре с «Радио 1» рассказал, что главные опасности для мозга – это инсульт и когнитивные нарушения.
Он отметил, что инсульт действительно становится проблемой для более молодых людей и сейчас его диагностируют даже у сорокалетних.
«То, что проверять надо, – это контроль за артериальным давлением, ритмом сердца, временем сна и диспансеризация, потому что в нее как раз включены те мероприятия, которые позволят максимально рано найти сердечно-сосудистый риск, в том числе инсульта, и профилактировать его», – сказал специалист.
Он также добавил, что не стоит без необходимости проходить инструментальные исследования вроде УЗИ сосудов, КТ или МРТ. Их назначает врач, если человек находится в группе риска.
«Врач обязан это сделать, потому что у нас есть четкие клинические рекомендации, как и с каким заболеванием работать», – сказал Сутормин.