Ларионова: О Билярске говорят все чаще, это уникальный объект

Билярск – уникальное место с богатым культурным и историческим наследием. Он вполне может встать в один ряд с Болгаром и Свияжском. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Билярск – это уникальное место, исторически значимое не только для Татарстана, но и для всей России. Здесь идут постоянные работы археологов, они находят древнейшие артефакты. Пока Билярск не включен в такие большие программы, как Болгар и Свияжск, но работа проводится», – отметила собеседник агентства.

По ее словам, количество желающих посетить Билярск с каждым годом растет, причем приезжают не только из республики, но и со всей России и из других стран.

«Должно прийти время, историческая и научная накопленность. О подобной программе для Билярска говорят все чаще и больше. Время пока не наступило, но обязательно наступит», – подчеркнула она.