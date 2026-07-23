Госдума приняла закон о праве мужчины на посмертное отцовство при ЭКО

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, закрепляющий право мужчины при жизни дать нотариально заверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Документ также предоставляет ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование ВРТ, за исключением суррогатного материнства, сообщает РИА Новости.

Изменения вносятся в Семейный кодекс. Отцовство супруга матери ребенка будет удостоверяться записью о заключении брака, нотариально заверенным согласием супруга быть записанным отцом и медицинским документом, подтверждающим использование его биологического материала при применении ВРТ.

Закон также устанавливает, что выбор отцом имени и фамилии ребенка, рожденного после его смерти, подтверждается нотариально удостоверенным согласием супруга матери либо его согласием на присвоение ребенку имени и фамилии по выбору матери.