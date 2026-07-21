Более 43 тыс. татарстанцев впервые проголосуют на выборах в 2026 году

По данным Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, на 1 июля 2026 года в республике зарегистрировано 2 923 997 избирателей. Из них 33,5% составляют молодые люди, а более 43 тыс. жителей Татарстана в этом году впервые примут участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва.

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров отметил, что участие в выборах для многих молодых людей становится первым серьезным гражданским опытом.

«Когда человеку исполняется 18 лет, перед ним открывается много новых возможностей и появляется больше ответственности. Право голоса – одна из таких вещей. В этом году более 43 тысяч молодых татарстанцев впервые придут на избирательные участки. Для них это возможность почувствовать свою причастность к жизни республики и страны, понять, что от их решения действительно многое зависит. Мы видим, что молодежь сегодня интересуется общественной повесткой, готова участвовать в жизни своих городов и районов, предлагать идеи и брать инициативу в свои руки», – сказал Кадыров, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев подчеркнул активное участие молодежи в электоральных процессах.

«От молодых людей, их осознанной и деятельной позиции зависит будущее нашей республики и всей страны. Участие в выборах дает им прямой механизм реализовать свое видение завтрашнего дня. Рассчитываем, что предстоящее голосование покажет высокую вовлеченность нового поколения ответственных граждан», – отметил он.

Для помощи избирателям в дни голосования в республике формируется волонтерский корпус. Добровольцы будут работать по нескольким направлениям. Так, волонтеры-медики окажут помощь на участках, расположенных в медицинских учреждениях. В городах Татарстана создаются мобильные группы, которые будут выезжать по заявкам маломобильных избирателей. Также волонтеры будут задействованы в работе информационно-справочного центра и на информационных стойках в вузах республики.

К участию в добровольческом корпусе присоединяются студенты, активисты молодежных организаций и представители общественных объединений. Их задача – помогать избирателям ориентироваться в процессе голосования и обеспечивать комфортную работу информационных площадок.

Исполнительный директор АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества» Айрат Мубаракшин отметил, что участие волонтеров в организации работы информационных площадок очень ценится людьми.

«Опыт работы волонтеров на крупных общественных событиях в Татарстане показывает, что жителям важно получить квалифицированную информационную поддержку. В прошлом году мы подготовили такие команды в каждом муниципалитете региона, и этот опыт оказался позитивным. Волонтеры, прошедшие специальное обучение, успешно справляются с задачами по разъяснению процедуры и помогают гражданам на месте свершения ими важного выбора. Для нас почетно, что добровольческое сообщество остается надежным связующим звеном между людьми и значимыми общественными инициативами», – поделился он.

Подготовка волонтеров уже идет и включает обучение по профильным направлениям работы. Ожидается, что корпус станет одним из ключевых элементов сопровождения избирательной кампании в Татарстане.