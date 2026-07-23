Стресс стал главным поводом для бьюти-расходов жительниц Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стресс и усталость чаще всего становятся поводом для жительниц Казани потратить деньги на себя, тогда как мужчины в среднем заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. Об этом свидетельствуют данные исследования бренда SOKOLOV, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Согласно исследованию, 22% опрошенных казанок признались, что желание потратить деньги на себя у них чаще всего возникает на фоне стресса или усталости. Еще 20% называют поводом хорошее настроение, 17% – важное событие или праздник, 14% – желание повысить самооценку. Влияние социальных сетей и рекламы отметили 9% респонденток.

Большинство мужчин в целом положительно относятся к расходам женщин на красоту, однако почти половина считает, что они должны быть умеренными. Так ответили 48% опрошенных. Еще 20% готовы без ограничений финансово поддерживать такие траты. Для 14% это личное дело женщины, столько же готовы оплачивать подобные расходы в качестве подарка, но не на регулярной основе. Лишь 4% мужчин признались, что женские расходы на красоту их раздражают.

Наиболее понятными для мужчин категориями расходов оказались уход за кожей (30%), уход за волосами (23%), маникюр и педикюр (15%), парфюм (11%), одежда (8%), спорт и фитнес (7%), украшения и аксессуары (4%) и косметология (2%).

При этом представления мужчин о размере таких расходов значительно расходятся с реальностью. 39% считают, что казанки тратят на красоту не более 5 тыс. рублей в месяц, еще 36% оценивают расходы в 5–10 тыс. рублей. Каждый пятый предполагает, что сумма составляет от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, и только 5% допускают расходы свыше 20 тыс. рублей в месяц.

В действительности спектр регулярных расходов женщин значительно шире. Уходовой косметикой пользуются 96% опрошенных, средствами для ухода за волосами – 93%, декоративной косметикой – 90%. Маникюр и педикюр входят в регулярные расходы 85% казанок, парфюм – 81%, услуги по оформлению бровей и ресниц – 76%.

Также в расходы на красоту входят одежда (61%), косметология (40%), украшения и аксессуары (35%), эпиляция и депиляция (26%), спорт и фитнес (22%), БАДы и витамины для красоты (13%).

Только 21% казанок заранее закладывают определенную сумму на красоту в ежемесячный бюджет. Еще 38% примерно представляют, сколько готовы потратить, а 31% оплачивают необходимые процедуры и товары по мере возникновения потребности. Еще 10% респонденток вообще не подсчитывают такие расходы.

При этом 40% женщин стараются придерживаться определенного бюджета, хотя иногда выходят за его пределы. Для 29% такие траты являются инвестициями в себя, о которых они не жалеют. Еще 12% хотели бы тратить на красоту больше, чем могут позволить себе сейчас.

Сильнее всего казанки готовы сокращать расходы на уход за кожей лица – отказаться от него не готовы 35% опрошенных. Далее идут маникюр (24%) и уход за волосами (16%). Полностью отказаться от всех расходов на красоту в случае необходимости готовы 10% женщин. Реже всего они готовы экономить на педикюре и косметологии (по 5%), а также на спорте (4%).

При выборе косметических средств 32% женщин в первую очередь изучают состав и отзывы. При этом 21% признаются, что совершают импульсивные покупки, выбирая продукт просто потому, что он им понравился. Еще 18% ориентируются на рекомендации подруг, по 10% – на проверенный бренд или советы косметолога и врача.

Главными критериями при покупке косметики остаются ее эффективность (33%) и цена (30%).