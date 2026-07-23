КАМАЗ сократил чистый убыток по итогам полугодия на треть

Компания «КАМАЗ» сократила чистый убыток по итогам полугодия на 33,4% – до 13,86 млрд рублей с 20,817 млрд годом ранее, следует из отчетности предприятия по РСБУ.

При этом общая выручка, несмотря на снижение на 15% рынка грузовых автомобилей за 6 месяцев 2026 года относительно АППГ, осталась на уровне прошлого года и составила 127,24 млрд рублей.

По полученной информации, валовая прибыль компании выросла более чем в два раза и составила 6 миллиардов рублей. Такой рост связан с принятыми в компании мерами по повышению эффективности бизнеса. За шесть месяцев рост производительности труда составил 5,6%, существенно сокращены накладные и административные расходы.

Согласно данным компании, главным фактором полученного результата стал рост продаж автомобилей флагманского поколения К5. За первое полугодие регистрации данного семейства автомобилей КАМАЗ выросли в полтора раза.

Компания продолжит работу по всем указанным направлениям во втором полугодии для безусловного выполнения показателей годового бизнес-плана, утверждённого Советом директоров.