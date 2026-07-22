В Татарстане установят праздник – День работника сферы закупочной деятельности

В Татарстане установят День работника сферы закупочной деятельности. Датой празднования определено 5 апреля – день принятия закона о контрактной системе. Такое решение было принято сегодня на 22-м заседании Госсовета РТ.

«В Татарстане система закупок имеет более чем 20-летнюю историю развития. С 2014 года во всех районах и городских округах республики функционируют уполномоченные органы в сфере закупок, в том числе органы контроля. Сегодня в системе задействованы тысячи профессионалов», – заявил председатель парламентского Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Рягат Хусаинов.

При этом, по его словам, наблюдается дефицит специалистов в органах государственной и муниципальной власти. Совокупная потребность в них на конец прошлого года превысила 250 человек, уточнил депутат.

«Профессия остается малозаметной для общества. Для молодежи она не является престижной», – подчеркнул он.

Парламентарий убежден, что необходимо повысить престиж этой профессии, в том числе через ее признание на уровне республики.