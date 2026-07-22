В Татарстане объявили конкурс для СМИ и блогеров на тему борьбы с терроризмом

Организаторы запустили прием заявок на республиканский конкурс, посвященный освещению антитеррористической тематики в медиа. Прием работ продлится до 22 сентября 2026 года, сообщают организаторы.

Цель инициативы – привлечь внимание средств массовой информации и блогеров к вопросам противодействия экстремизму, а также сформировать у граждан негативное отношение к подобным угрозам.

Конкурс проводится по трем направлениям:

«За оригинальный подход к освещению в средствах массовой информации темы профилактики и борьбы с терроризмом» (присуждаются первое, второе и третье места);

«За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» (присуждаются первое, второе и третье места);

Специальная номинация для блогеров «За лучший антитеррористический контент (в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах)» (присуждаются первое, второе и третье места).

Общий призовой фонд состязания составляет 260 тысяч рублей. К участию приглашаются как отдельные журналисты, так и творческие группы или редакции, зарегистрированные в качестве СМИ, а также блогеры Республики Татарстан.

К рассмотрению допускаются материалы, вышедшие в свет в период с 17 ноября 2025 года по 22 сентября 2026 года. Это касается публикаций в официальных изданиях, а также постов в личных аккаунтах соцсетей, мессенджеров и на видеоплатформах (для специальной номинации). Работы могут быть представлены на русском языке, государственных языках республик РФ или иных языках народов России. В последнем случае текст должен сопровождаться переводом на русский язык.

Заявки вместе с материалами следует направлять на электронную почту: konkurs.antiterror.2026@mail.ru

По уточняющим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (843) 570-31-04 (Даната Мухаметшина, секретарь конкурсной комиссии).

Положение о конкурсе и форма заявки доступны на официальном ресурсе организаторов.