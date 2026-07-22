В Татарстане объявили конкурс для СМИ и блогеров на тему борьбы с терроризмом
Организаторы запустили прием заявок на республиканский конкурс, посвященный освещению антитеррористической тематики в медиа. Прием работ продлится до 22 сентября 2026 года, сообщают организаторы.
Цель инициативы – привлечь внимание средств массовой информации и блогеров к вопросам противодействия экстремизму, а также сформировать у граждан негативное отношение к подобным угрозам.
Конкурс проводится по трем направлениям:
- «За оригинальный подход к освещению в средствах массовой информации темы профилактики и борьбы с терроризмом» (присуждаются первое, второе и третье места);
- «За лучший аналитический материал в средствах массовой информации по антитеррористической тематике» (присуждаются первое, второе и третье места);
- Специальная номинация для блогеров «За лучший антитеррористический контент (в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах)» (присуждаются первое, второе и третье места).
Общий призовой фонд состязания составляет 260 тысяч рублей. К участию приглашаются как отдельные журналисты, так и творческие группы или редакции, зарегистрированные в качестве СМИ, а также блогеры Республики Татарстан.
К рассмотрению допускаются материалы, вышедшие в свет в период с 17 ноября 2025 года по 22 сентября 2026 года. Это касается публикаций в официальных изданиях, а также постов в личных аккаунтах соцсетей, мессенджеров и на видеоплатформах (для специальной номинации). Работы могут быть представлены на русском языке, государственных языках республик РФ или иных языках народов России. В последнем случае текст должен сопровождаться переводом на русский язык.
Заявки вместе с материалами следует направлять на электронную почту: konkurs.antiterror.2026@mail.ru
По уточняющим вопросам можно обращаться по телефону: +7 (843) 570-31-04 (Даната Мухаметшина, секретарь конкурсной комиссии).
Положение о конкурсе и форма заявки доступны на официальном ресурсе организаторов.