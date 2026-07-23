В Татарстане модернизируют почтовые отделения в 215 населенных пунктах

Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подписали дополнение к соглашению о взаимодействии, предусматривающее дальнейшую модернизацию почтовой инфраструктуры в сельских населенных пунктах республики. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча Минниханова и Волкова состоялась в Доме правительства Татарстана. Согласно подписанному документу, «Почта России» отремонтирует действующие или установит новые почтовые отделения из быстровозводимых конструкций как минимум в 115 сельских населенных пунктах республики.

Еще не менее чем в 100 населенных пунктах финансирование ремонта или установки новых отделений обеспечит Татарстан. Мероприятия войдут в адресную программу модернизации сельских почтовых отделений, которую «Почта России» реализует с 2022 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.

За последние четыре года в Татарстане модернизировали 88 сельских отделений. В 2024 году «Почта России» обновила 15 объектов, еще 15 отделений были модернизированы за счет средств республиканского бюджета.

Обновленные отделения предоставляют не только стандартные почтовые услуги. В них можно подтвердить учетную запись на «Госуслугах», а также воспользоваться оборудованными уголками здоровья для самостоятельного измерения давления, температуры тела и уровня кислорода в крови.

Всего в Татарстане работают 1 112 стационарных отделений «Почты России», из которых 830 находятся в сельской местности. Кроме того, 29 передвижных отделений обслуживают населенные пункты, где нет постоянных офисов.

Почтовые отделения выполняют функции объектов социальной инфраструктуры. Жители могут отправлять и получать письма и посылки, оплачивать коммунальные услуги, оформлять подписку и приобретать товары первой необходимости.