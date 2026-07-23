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Происшествия 23 июля 2026 16:49

Из-за долга 7,5 млн приставы забрали у жительницы РТ внедорожник

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Из-за долга 7,5 млн приставы забрали у жительницы РТ внедорожник
Фото: ГУ ФССП по РТ

Жительница РТ потеряла внедорожник из-за неоплаты долга 7,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по РТ, на женщину было возбуждено сразу 8 исполнительных производств, ей ограничили выезд из страны и арестовали все счета. Ситуация осложнялась тем, что должница была зарегистрирована в Алькеевском районе РТ, но не жила там.

Когда удалось установить, что женщина живет в Кировском районе Казани, приставы поехали по ее адресу. Дома ее не оказалось, однако во дворе был припаркован внедорожник Chery Tiggo 7 Pro Max. Тогда приставы составили акт описи и арестовали автомобиль.

Если женщина не оплатит задолженности, автомобиль направят на оценку, а затем выставят на торги. Вырученные деньги пойдут в счет погашения долга.

#фссп по рт #невыплата долгов #арест авто
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