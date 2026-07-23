Опрос: большинство казанцев предпочитают проводить отпуск вместе с партнером

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Большинство жителей Казани предпочитают отдыхать вместе со своими партнерами. Такой вариант выбрали 59% мужчин и 51% женщин. При этом возможность раздельного отпуска поддерживают по 40% представителей обоих полов, свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-знакомств Mamba. С данными ознакомился «Татар-информ».

При этом женщины чаще готовы поехать в отпуск без партнера, чем отпустить отдыхать его одного. Так, каждая шестая жительница Казани согласилась бы отправиться в путешествие с подругами, но не поддержала бы аналогичную поездку своего избранника. Среди мужчин такой позиции придерживаются лишь 5% опрошенных.

Идея отпустить партнера отдыхать в одиночку вызывает тревогу у половины женщин и 45% мужчин. Спокойно относятся к такой ситуации 27% мужчин и только 16% женщин. Еще почти треть жительниц Казани признались, что отдельный отпуск партнера может их обидеть.

К собственным самостоятельным поездкам женщины относятся заметно спокойнее. Отправиться в отпуск без спутника готовы 43% респонденток против 29% мужчин. При этом почти половина мужчин – 47% – признались, что чувствовали бы себя некомфортно без партнерши. Среди женщин так ответили 29%.

Перед поездкой партнера жители Казани прежде всего обращают внимание на изменения в его поведении. Для 26% мужчин тревожным сигналом становится внезапная скрытность девушки. Женщины чаще настораживаются из-за несостыковок в рассказах о том, кто едет, куда и с какой целью.

Излишние оправдания вызывают подозрения у 20% как мужчин, так и женщин. Кроме того, участившиеся ссоры перед отпуском беспокоят 15% женщин и 11% мужчин.

Наиболее спокойно жители Казани относятся к поездкам партнера к родственникам. Такой вариант готовы принять 55% мужчин и 38% женщин. Каждый четвертый участник опроса также считает семейные обстоятельства уважительной причиной для отдельной поездки.

Женщины оказались более лояльны к командировкам: отпускать партнера в рабочую поездку с коллегами готовы 23% респонденток против 12% мужчин. При этом примерно четверть участников исследования в целом испытывают дискомфорт, если партнеры отдыхают порознь.

Наибольшую ревность вызывают поездки на курорты с активной ночной жизнью и вечеринками. Такой вариант назвали самым тревожным 35% мужчин и 39% женщин. На втором месте оказались путешествия в места, где многие отдыхают без пары, – их отметили 31% мужчин и 41% женщин.

Далее следуют страны, известные секс-туризмом, путешествия по Европе и отдых в игровых столицах вроде Лас-Вегаса. Последний вариант выбрали 12% мужчин и 13% женщин.

Раздельный отпуск не всегда становится причиной серьезных переживаний, однако полностью избежать волнения удается не всем. Мужчины чаще скучают по привычному общению с партнершей – об этом сообщили 22% опрошенных. Среди женщин этот показатель составил 18%.

При этом женщины несколько чаще признаются, что начинают накручивать себя во время поездки партнера – так ответили 16% респонденток против 14% мужчин. Ревность также чаще испытывают женщины – 13% против 8%.

Каждая десятая жительница Казани рассказала, что во время раздельного отдыха регулярно проверяет социальные сети и мессенджеры партнера. Среди мужчин так поступают лишь 4%.

Несмотря на переживания, для большинства пар раздельные поездки не становятся причиной серьезных конфликтов. Без скандалов обходились 71% мужчин и 66% женщин. Вместе с тем почти каждый пятый участник исследования сообщил, что подобные ссоры возникали неоднократно.

Еще 14% женщин и 8% мужчин признались, что конфликт из-за желания одного из партнеров поехать отдыхать отдельно случался хотя бы один раз.