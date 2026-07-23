Раис РТ поздравил ветеринара из Татарстана с победой во всероссийском конкурсе

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил ветеринарного фельдшера Татьяну Спирину из Тетюшского района республики с победой во всероссийском конкурсе. Поздравление он опубликовал в своем канале в МАКС.

Ранее стало известно, что Татьяна Спирина стала победительницей федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации для ветеринарных фельдшеров. Соревнования прошли 21 и 22 июля в Мордовии.

«Поздравляем Татьяну Спирину, она молодец! Здорово, когда такие молодые специалисты демонстрируют высокий профессиональный уровень», – написал лидер республики.

Он отметил, что победительнице всего 24 года, 5 лет Татьяна Спирина работает врачом.

«Бу җиңү яңадан яңа уңышларга башлангыч, киләчәктә профессиональ хезмәтендә зур дәрәҗәләргә юл булсын! (в переводе с татарского – "Пусть эта победа станет началом новых свершений, началом больших успехов на профессиональном поприще!")» – добавил Раис Татарстана.

Напомним, в 2025 года Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» стал частью национального проекта «Кадры».

Видео: https://max.ru/rustamminnikhanov