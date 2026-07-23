В Челнах региональный победитель фестиваля «ФормАрт» начал отрисовывать мурал

В Набережных Челнах начали создавать мурал победителя регионального этапа фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Художник Александр Попов, чей эскиз занял первое место среди 96 работ участников из Татарстана, уже нанес контур будущего арт-объекта на фасад здания, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

Мурал появится на доме №87А на улице Шамиля Усманова. Работа станет одним из творческих проектов, приуроченных к 400-летию Набережных Челнов. Завершить основной этап создания изображения художник планирует к 27 июня.

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что фестиваль «ФормАРТ» давно стал не только конкурсом эскизов, но и проектом, благодаря которому в городах появляются новые объекты уличного искусства. По его словам, особенно символично, что в юбилейный для Набережных Челнов год город получит мурал, посвященный семейным ценностям и связи поколений.

Основой композиции стала история о передаче традиций от старших к младшим. Главными персонажами рисунка стали бабушка и внучка, вместе готовящие национальное блюдо. Через этот сюжет художник показывает преемственность культуры, знаний и семейных ценностей. В оформлении также использованы национальные орнаменты и символы народов России.

В 2026 году фестиваль «ФормАРТ» проходит в рамках Года единства народов России. На участие в VII сезоне проекта поступило 400 заявок из регионов Приволжского федерального округа. Татарстан вошел в число самых активных участников наряду с Башкортостаном.

Летом художники создают свои работы в регионах, после чего жители округа смогут выбрать лучшие арт-объекты сезона. Мурал Александра Попова также будет представлен в голосовании. Победителей окружного этапа объявят в августе в Кирове. Авторы лучших работ получат гранты от 100 до 200 тыс. рублей на дальнейшее развитие творческих проектов.

Фестиваль «ФормАРТ» проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».