В Нижнекамске начались ежедневные рейды по диким пляжам

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С наступлением жаркой погоды в Нижнекамске усилили контроль за местами отдыха у воды. Сотрудники МЧС, полиции и муниципалитета ежедневно проводят рейды на несанкционированных пляжах, где купание запрещено из-за опасных условий.

Несмотря на предупреждающие знаки, многие горожане продолжают отдыхать в технических зонах: загорают, купаются и ныряют. Однако такие места не оборудованы для безопасного отдыха.

«Здесь стоит знак "Купание запрещено". Это техническая зона: в воде торчат кабели, на берегу и дне лежит мусор. Можно повредить ноги», — объясняют отдыхающим участники рейда.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам специалистов, опасность представляют не только острые предметы и строительный мусор на дне. Купающийся может зацепиться за подводные конструкции, получить травму или не справиться с судорогой, а спасателей рядом в таких местах нет.

Как отметил руководитель нижнекамского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану Дмитрий Трубин, официальные пляжи ежегодно проходят специальную подготовку.

«Каждую весну на санкционированном пляже водолазы очищают дно, чтобы отдыхающие не получили травмы. На несанкционированных местах этого никто не делает. На дне находится бытовой и строительный мусор, которым можно причинить себе увечья. Поэтому мы проводим профилактические беседы, раздаем памятки и напоминаем, что в городе есть оборудованный пляж, где созданы безопасные условия для отдыха», — сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Во время рейдов сотрудники не составляют протоколы, а делают акцент на профилактике, разъясняя жителям возможные последствия купания в запрещенных местах.

На официальном городском пляже безопасность отдыхающих обеспечивают спасатели, которые дежурят в течение всего дня и готовы оперативно прийти на помощь в случае необходимости.

В МЧС призывают жителей выбирать для отдыха только оборудованные пляжи и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой