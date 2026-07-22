Судьба Мергасовского дома и башни Сююмбике: что ждет объекты ОКН Татарстана

Почему Мергасовский дом ждет полный разбор, будут ли «выпрямлять» башню Сююмбике, какие виды бизнеса особенно успешны в объектах ОКН и как Патриарх Кирилл отозвался о работе с наследием в Татарстане, рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ председатель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин.





Одним из самых обсуждаемых объектов культурного наследия в Татарстане остается Мергасовский дом в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мергасовский дом разберут полностью: демонтаж отдельных участков невозможен

Одним из самых обсуждаемых объектов культурного наследия в Татарстане остается Мергасовский дом в Казани. На сегодняшний день инженеры изучили здание и вынесли свои рекомендации.

«Проведена оценка технического состояния конструкции с учетом всех рекомендаций. Состояние кирпичной кладки, перекрытия, крыши – аварийное, лестниц – недопустимое. Инженеры посоветовали разобрать здание: выполнить демонтаж отдельных участков без полной разборки невозможно. Затем восстановить здание по специально разработанному проекту под современное использование, при этом сохранить те архитектурные объекты, которые находились там», – пояснил Иван Гущин.

Иван Гущин: «Инженеры посоветовали разобрать здание: выполнить демонтаж отдельных участков без полной разборки невозможно» Фото: prav.tatarstan.ru

По оценке специалистов, объект находится в таком состоянии, что обрушение стен может привести к повреждению соседних зданий.

По словам Гущина, разбор здания запланирован, однако сначала предстоит провести историко-культурную экспертизу, которая определит, какие элементы и в каком виде подлежат восстановлению. Сроки начала работ он не уточнил.

Важным событием стал визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань, где он освятил отреставрированный храм Николы Тульского Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Патриарх Кирилл дал высокую оценку сохранению историко-культурного наследия в Татарстане»

Важным событием стал визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казань, где он освятил отреставрированный храм Николы Тульского.

«Восстановление храма Николы Тульского стало для нас одним из главных событий года. За довольно короткое время мы восстановили исторический объем здания и провели реставрацию интерьеров. Сегодня храм уже открыт и освящен Патриархом», – рассказал Гущин.

Помимо этого объекта предстоятель Русской православной церкви посетил Петропавловский собор, где недавно завершился очередной этап реконструкции. Там ему также представили материалы по восстановлению деревянных храмов на территории Татарстана.

«Патриарх дал высокую оценку сохранению историко-культурного наследия в Татарстане», – подчеркнул Иван Гущин.

Продолжаются работы по реставрации объектов на территории Казанского Кремля. В частности, башни Сююмбике Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На реставрацию башни Сююмбике выделили более 100 млн рублей

Продолжаются работы по реставрации объектов на территории Казанского Кремля. В частности, башни Сююмбике, на которую выделено более 100 млн рублей.

«Работы, которые сегодня запланированы на эти средства, не предусматривают устранение крена. Они будут направлены на укрепление кирпичной кладки, гидроизоляцию, замену окон и другие необходимые работы. В целом устранение наклона – это вопрос мирового масштаба, поскольку объект входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», – подчеркнул Гущин.

Наклон башни, напомним, составляет около двух метров.

При этом он не уверен, что даже после завершения этих работ башня станет доступна для туристов. По его словам, внутренние помещения сегодня не соответствуют требованиям безопасности – в частности, из-за слишком крутых лестниц между уровнями. Вместе с тем в будущем могут быть разработаны проектные решения, которые позволят открыть башню для посетителей.

Слайд презентации предоставлен пресс-службой Комитета по охране объектов культурного наследия РТ

В этом году планируют найти инвесторов для 41 объекта культурного наследия в Татарстане

Через платформу «Наследие. ДОМ.РФ» продолжают искать инвесторов для объектов культурного наследия. Потенциальным инвесторам предлагают получить права на такие объекты всего за один рубль при условии их восстановления и дальнейшего использования.

«Задача на 2026 год непростая. В настоящее время между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Республики Татарстан заключено соглашение о реализации плана по вовлечению в хозяйственный оборот 41 объекта», – сообщил Гущин.

По его словам, сейчас на платформе размещено более 60 объектов культурного наследия Татарстана, еще по нескольким ведется подготовительная работа.

Слайд презентации предоставлен пресс-службой Комитета по охране объектов культурного наследия РТ

Одновременно власти намерены снизить административные барьеры для инвесторов за счет цифровизации государственных услуг, чтобы упростить запуск проектов.

Гущин также рассказал, какие направления бизнеса на базе объектов культурного наследия сегодня считаются наиболее прибыльными.

«Мы проанализировали данные за последние пять лет и установили, что наиболее рентабельный бизнес, который можно выстроить на объектах культурного наследия, – это гостиницы и рестораны. По этому пути идут многие», – заявил он.

Один из ближайших подобных проектов планируется реализовать в усадьбе Гагариных в Камско-Устьинском районе, где инвестор намерен открыть гостиницу.

Метод «кнута» для частников, «забросивших» объекты, работает

Однако не всегда переход объекта культурного наследия в частные руки выливается в конкретный проект. В интервью «Татар-информу» в конце прошлого года Гущин пообещал перейти к методу «кнута» от «пряника» в отношении таких предпринимателей.

«Пряники отложили в сторону, переходим в режим «кнута». Мы провели инвентаризацию и по объектам в частной собственности. Есть случаи, когда памятник купили, а он годами продолжает стоять в том же аварийном состоянии. Этап, когда можно было просто «держать» объект как актив, прошел. Сейчас KPI для всех – дать памятнику вторую жизнь», – сказал тогда он.

В таких случаях в дело вступает механизм судебного разбирательства, в ходе которого у частного лица могут изъять объект. Однако пока таких случаев больше не стало – один прецедент в этом году, столько же за 2025 год. Но опасения административного наказания и изъятия объекта заставляют инвесторов активизироваться.

«Приведу пример. Около года назад я заявил, что Александровский пассаж мы будем изымать. Сразу же появился правообладатель, подписал все охранные обязательства и начал работу. Эта тенденция мне нравится. Моя задача – не отобрать объект, а понудить правообладателя к активным действиям по реставрации», – заявил Иван Гущин.

До сих пор даже в Казани остается ряд таких объектов, где правообладатели тянут с реставрацией. А единственным случаем изымания объекта в этом году стал «Барский дом Лебедева» в Кайбицком районе, сообщил он.

«Начиная с 2013 года правообладатель объекта систематически и на протяжении длительного времени не принимал надлежащих мер по его сохранению. Соответственно, дом был изъят», – заключил Гущин.