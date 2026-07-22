В Нижнекамске начали оформлять льготный проезд по М-12 в режиме «единого окна»

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске открылся единый центр оформления льготного проезда по платной трассе М-12. Теперь жители Нижнекамска, Елабуги и других близлежащих городов могут приобрести транспондер и подключить льготные тарифы в одном месте – в МФЦ на Школьном бульваре, 2А.

Новый сервис работает по принципу «единого окна». Здесь можно оформить транспондер со скидкой 50% или, если устройство уже есть, привязать к нему один из льготных абонементов. Для этого достаточно обратиться в 32-е окно МФЦ с паспортом.

Для автомобилистов доступны несколько вариантов абонементов: на 10, 30 и 60 поездок сроком действия два, шесть и двенадцать месяцев соответственно.

Без транспондера стоимость одной поездки по участку трассы составляет 278 рублей. При использовании устройства и абонемента цена значительно снижается: по тарифу на 10 поездок – до 195 рублей за проезд, на 30 поездок – до 160 рублей, а по годовому абонементу на 60 поездок – до 100 рублей.

Как отметил руководитель исполкома Нижнекамска Ренат Шакиров, транспондер легко устанавливается на лобовое стекло и готов к использованию сразу после оформления. Одно устройство можно использовать на нескольких автомобилях одной семьи при условии, что они относятся к одному классу транспортных средств.

В первый день работы центра новой услугой воспользовались 14 человек. Все они оформили годовой абонемент, рассчитанный на 60 поездок.

Оформить транспондер можно в МФЦ по адресу: Школьный бульвар, 2А, в 32-м окне. Прием ведется по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с 9:00 до 17:00, по средам – с 10:00 до 20:00, по субботам – с 8:00 до 13:00.