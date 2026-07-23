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Общество 23 июля 2026 14:37

МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу и ветер, ожидающиеся 24 июля в РТ

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По информации УГМС РТ, в Татарстане 24 июля ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 20 м/с. Ночью – сильный дождь и туман.

«Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям», – рекомендуют в ГУ МЧС России по РТ.

В экстренных случаях необходимо звонить на 112.

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