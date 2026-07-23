МЧС напомнило о правилах безопасности в грозу и ветер, ожидающиеся 24 июля в РТ

По информации УГМС РТ, в Татарстане 24 июля ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 20 м/с. Ночью – сильный дождь и туман.

«Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям», – рекомендуют в ГУ МЧС России по РТ.

В экстренных случаях необходимо звонить на 112.