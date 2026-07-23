Песков сообщил о продолжающихся переговорах России и США по Украине

Россия продолжает поддерживать диалог с США по вопросам урегулирования конфликта на Украине по действующим рабочим каналам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, контакты между российской и американской сторонами продолжаются в рамках существующих рабочих механизмов.

Ранее в четверг в Маниле состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио.

Как сообщили в МИД РФ, в ходе переговоров Лавров подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Он также заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений киевским властям.

По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.