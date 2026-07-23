Фото: 384-й военный следственный отдел СК России

В Казани поймали четверых новых граждан России, уклонявшихся от службы в армии.

Как сообщили «Татар-информу» в 384-м военном следственном отделе СК России, 23 июля сотрудники ведомства провели рейд по стройкам и проверили 35 человек. Среди них выявили четверых нарушителей, не вставших на воинский учет при получении гражданства РФ. Их доставили в военкоматы.

«Указанные мероприятия будут продолжены в дальнейшем», – предупредили в ведомстве.