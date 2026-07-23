Грузовые суда перестали заходить в украинские порты

Заход грузовых судов в морские порты Украины был приостановлен с 22 июля по решению перевозчиков. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий, передает ТАСС.

По его словам, еще 21 июля в украинские порты заходили по четыре-пять судов, однако уже на следующий день движение прекратилось. Министр подчеркнул, что власти страны не вводили никаких ограничений, а решение приняли сами судовладельцы.

Высоцкий отметил, что украинская сторона занимается поиском решения проблемы, но не уточнил подробности.

Ранее в Минобороны России заявляли о нанесении ударов по украинским портам, которые используются для доставки военных грузов для Вооруженных сил Украины.

22 июля датская судоходная компания Maersk сообщила о приостановке работы с одним из крупнейших портов Украины – Черноморском в Одесской области из-за возникших рисков. Компания заявила, что грузовые отправления будут направляться в румынский порт Констанца.

Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что 22 июля впервые с лета 2022 года Одесский порт не принял и не отправил ни одного судна.