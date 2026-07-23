Эксперт Бархота: обучать детей финансовой грамотности стоит с 10 лет

Обучение детей финансовой грамотности стоит начинать с 10 лет, например, с оформления детской карты с небольшим лимитом и демонстрации принципов ее использования. Об этом рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота в беседе с 360.ru.

По мнению специалиста, первые знания о деньгах у детей обычно появляются с получением средств на карманные расходы. Многие родители предпочитают выдавать не наличные, а дебетовую карту. Эксперт посоветовал предварительно обсудить с ребенком понятие материальных ценностей и объяснить, что деньги являются инструментом, а не самоцелью.

Бархота рекомендовал постепенно расширять спектр финансовых инструментов и давать детям практические упражнения. Он отметил, что знакомство с обращением денег через карту помогает ребенку быстрее освоиться в мире финансов.