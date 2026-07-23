С начала года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей

С начала 2026 года в Татарстане подавали заявления о розыске 57 детей. Об этом сообщила заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Евгения Боброва на пресс-конференции «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц. Особенности розыска несовершеннолетних. Содействие Общественного совета при МВД по РТ в организации взаимодействия с волонтерскими движениями («Лиза Алерт»)».

Она уточнила, что среди пропавших детей – 34 девочки и 23 мальчика. Из дома ушли 42 ребенка. Еще 15 – из государственных учреждений, таких как приюты, больницы, школы и другие. Кроме того, 8 детей объявлялись в розыск два раза и более.

«В основном розыск детей составляет 1-2 дня, зачастую дети сами возвращаются домой», – отметила она.