За 5 лет в РТ уменьшилось количество заявлений о поиске пропавших

За 5 лет в Татарстане уменьшилось количество заявлений о поиске пропавших без вести. Об этом сообщил начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамиль Гарипов на пресс-конференции «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц. Особенности розыска несовершеннолетних. Содействие Общественного совета при МВД по РТ в организации взаимодействия с волонтерскими движениями («Лиза Алерт»)»

Снижение количества заявлений наблюдается начиная с 2020 года. Так, в 2020 году зарегистрировано 4088 заявлений о поиске, в 2021-м – 3694, в 2022-м – 2896, в 2023-м – 2623, в 2024-м – 1314, в 2025-м – 751. В первой половине 2026 года было подано 282 заявления, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В розыске находились 138 пропавших без вести, из них разыскано 116 человек.

С учетом пропавших в прошлые года всего разыскивается 520 человек. В 201 случае были возбуждены уголовные дела.