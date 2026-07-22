В Болгаре пройдёт летняя школа «Болгарский диалог культур»

В Центре межрелигиозного диалога Болгарской исламской академии с 24 по 28 августа в состоится летняя школа «Болгарский диалог культур». В 2026 году мероприятие пройдет в обновленном формате – как акселератор проектных решений в сфере межрелигиозного согласия и диалога культур. Организатором выступает Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Школа проводится ежегодно с 2017 года. Ее задача – укрепление межрелигиозного диалога и развитие культурного взаимодействия. В этом году организаторы нацелены довести гражданские инициативы участников до проектов, готовых к грантовой поддержке.

Программа включает теоретическую и научно-методическую базу межрелигиозного диалога, исторические нарративы межкультурного взаимодействия в Северной Евразии, а также практику реализации общественных проектов, включая сметное дело. Участники будут работать над своими проектами с менторами и готовить их к публичной защите.

«Ценность этой школы не только в поддержке проектов, но и в самой атмосфере диалога: здесь встречаются молодые люди из разных регионов и стран, обмениваются опытом и находят общий язык. Именно так рождается доверие, которое лежит в основе сотрудничества России и исламского мира», – отметил заместитель председателя Группы «Россия – Исламский мир», помощник Раиса РТ Марат Гатин.

К участию приглашают граждан России в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам отбора 30 авторов лучших идей пройдут бесплатное пятидневное обучение в академии. Трансфер, проживание и питание обеспечивает принимающая сторона. Лучшие проекты получат дальнейшее сопровождение и информационную поддержку.

Заявки принимаются до 16 августа. Подробности – на странице школы. Координатор – заместитель начальника Центра межрелигиозного диалога Академии Тэймур Галимов (+7 999 164-88-25, trgalimov@bolgar.academy).