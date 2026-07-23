В ДУМ РТ предупредили о мошенниках, звонящих якобы от имени муфтия

Мошенники могут звонить от имени муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, предупредили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

«Предостерегаем вас от подозрительных звонков и сообщений, в которых просят указать ваши личные данные или служебную информацию, а также перечислить средства», – сообщили в ДУМ РТ.

Для консультаций по всем религиозным вопросам верующим советуют обращаться к мухтасибам организации. Кроме того, можно задать свои вопросы шариатским специалистам ДУМ РТ по номеру 8 800 222 76 67, либо записаться на личный прием к муфтию РТ по номеру +7 (843) 237-94-53.