Депутат Немкин рассказал, как узнать об оформленном мошенниками кредите

Узнать, не оформили ли мошенники кредит на имя человека, можно с помощью кредитной истории. Именно в ней содержатся сведения обо всех займах и кредитах, которые когда-либо были оформлены на гражданина. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, получить кредитный отчет можно через бюро кредитных историй. Для этого достаточно воспользоваться официальными сервисами или порталом госуслуг, где можно узнать, в каких БКИ хранится информация о человеке.

Если в кредитной истории обнаружился неизвестный заем, депутат рекомендовал внимательно изучить все его детали: название кредитной организации, дату оформления, сумму, способ подачи заявки и наличие просроченной задолженности.

Немкин отметил, что причиной появления такой записи иногда становятся ошибки банка или технические сбои. Однако нередко подобные случаи связаны с использованием персональных данных злоумышленниками.

Если в кредитном отчете обнаружен подозрительный кредит, откладывать обращение в организацию, указанную в документе, не стоит. Парламентарий посоветовал подать заявление о несогласии с указанной информацией и потребовать провести проверку.

Одновременно, по его словам, необходимо сохранить все документы и переписку, связанные с обращением, чтобы при необходимости подтвердить свою позицию. Кроме того, следует обратиться в полицию с заявлением о возможном мошенничестве.

Депутат подчеркнул, что сам факт оформления кредита без ведома человека еще предстоит доказать, поэтому важно собрать максимум подтверждений, включая кредитный отчет, ответы банка, сведения о способе оформления займа и другие материалы.

Для профилактики подобных ситуаций Немкин рекомендовал регулярно проверять кредитную историю, особенно после утраты документов, утечки персональных данных или передачи копий паспорта сторонним организациям.

Также депутат посоветовал установить самозапрет на оформление кредитов без личного участия. По его словам, такая мера помогает снизить риск того, что мошенники смогут оформить заем на чужое имя.