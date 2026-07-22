Пережил контузию и вернулся на службу: история бойца Борза из Лениногорска
Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, во время первого отпуска посетил храм Святой Троицы в Лениногорске, где встретился с настоятелем прихода – протоиереем Иоанном Антиповым. Визит состоялся в рамках мероприятий по социальной адаптации участников СВО.
Военнослужащий с позывным Борз заключил контракт с Министерством обороны России в ноябре 2025 года. После подготовки в Луганске он был направлен в воздушно-десантные войска. В ходе службы выполняет задачи, связанные с охраной стратегически важных объектов. Подробности своей работы боец не раскрывает.
По словам военнослужащего, до службы он активно занимался спортом – плаванием, акробатикой, легкой атлетикой, боксом и хоккеем. Срочную службу проходил в инженерно-саперных войсках.
Во время встречи с настоятелем храма Владислав рассказал, что за время выполнения боевых задач несколько раз оказывался под обстрелом и получил тяжелую контузию.
«Был хороший «прилет» возле опорного пункта, который мы охраняли. Тогда и контузило», – рассказал военнослужащий.
Протоиерей Иоанн Антипов благословил бойца, вручил ему молитвенник и пожелал благополучного возвращения домой.
После встречи военнослужащий отметил, что посещение храма стало для него важным событием во время отпуска. «Это духовное очищение на родине», – сказал боец.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.