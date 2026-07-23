Разыскники назвали основные причины исчезновений жителей РТ

Среди основных причин исчезновения людей – употребление спиртного, наличие психических заболеваний и другие. Об этом сообщил начальник отдела координации деятельности органов внутренних дел по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Рамиль Гарипов на пресс-конференции «Деятельность МВД по РТ по розыску без вести пропавших лиц. Особенности розыска несовершеннолетних. Содействие Общественного совета при МВД по РТ в организации взаимодействия с волонтерскими движениями («Лиза Алерт»)».

«Основные причины исчезновений связаны с употреблением спиртных напитков, наличием психических заболеваний, потерей в силу преклонного возраста памяти и ориентирования в пространстве и во времени, конфликтными ситуациями в семье, выездом на заработки в другие регионы и потерей связи. Кроме того, исчезновение может быть связано с несчастным случаем», – рассказал он.

В свою очередь, заместитель начальника управления – начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Татарстан Евгения Боброва сообщила, что дети чаще всего уходят из дома после ссор с родителями, а также из-за плохой успеваемости в школе, отказа в приобретении каких-либо вещей и ради самоутверждения. Также причиной ухода детей может послужить психическое отклонение либо склонность к бродяжничеству.

Если во внезапном исчезновении усматриваются признаки того, что человек мог стать жертвой преступления, либо пропал несовершеннолетний, возбуждается уголовное дело.

Ранее сообщалось, что за 5 лет в Татарстане уменьшилось количество заявлений о поиске пропавших без вести.