Минниханов встретился с «Рубином» перед стартом нового сезона РПЛ
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с коллективом футбольного клуба «Рубин» перед началом сезона Российской футбольной Премьер-Лиги. Мероприятие состоялось в новом манеже имени Н.И. Сентябрева на территории базы команды, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Минниханов отметил, что встречи с клубом перед стартом сезона стали доброй традицией. По его словам, «Рубин» является брендом Татарстана, гордостью республики и ее визитной карточкой, а сам клуб хорошо известен далеко за пределами региона.
Раис Татарстана подчеркнул, что в спорте бывают как победы, так и сложные периоды, однако сейчас команда находится в стабильном положении благодаря сильному тренерскому штабу и поддержке преданных болельщиков. Он также отметил, что руководство республики продолжит оказывать клубу необходимую поддержку.
Отдельное внимание Минниханов уделил развитию инфраструктуры «Рубина». За последние годы условия для команды значительно улучшились, а модернизация базы направлена на создание максимально комфортной среды для тренировок.
Раис Татарстана поблагодарил футболистов за игру в прошлом сезоне и отметил, что команда способна конкурировать с любым соперником. Он подчеркнул, что положительный результат зависит от общей работы игроков, тренеров, административного и медицинского персонала.
По его словам, усиление состава поможет клубу выступать более стабильно, и он пожелал «Рубину» успешного сезона.
Президент правления АНО «ФК «Рубин» Марат Сафиуллин выразил благодарность Рустаму Минниханову за постоянное внимание к команде и развитие футбола в Татарстане. Он отметил, что благодаря поддержке республики укрепляется инфраструктура клуба и создаются условия для подготовки молодых футболистов.
По его словам, попасть в Академию «Рубина» стремятся юные спортсмены не только из Татарстана, но и из других регионов.
Сейчас на базе клуба завершается строительство нового Центра развития футбола. Главный тренер команды Франк Артига заявил, что объект станет одним из лучших футбольных центров не только в России, но и в мире.
Во время встречи Рустаму Минниханову представили новую игровую форму команды. Домашний комплект традиционного рубинового цвета посвятили 140-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
Зеленая гостевая форма связана с городскими легендами Казани, а белый комплект напоминает о белокаменных стенах Казанского Кремля, рядом с которыми в 1958 году началась история клуба.
В завершение встречи капитан «Рубина» Игор Вуячич подарил Рустаму Минниханову именную футболку, после чего участники мероприятия сделали общее фото.
Первый матч нового сезона РПЛ-2026/2027 «Рубин» проведет 26 июля в Казани против «Краснодара».