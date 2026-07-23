В ГД разработали закон о профилактике лудомании за счет букмекеров

Законопроект о софинансировании программ профилактики игровой зависимости и социальной рекламы за счет средств букмекерской отрасли разработан и проходит межведомственное согласование. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев на пресс-конференции в ТАСС.

Парламентарий отметил, что инициатива предполагает привлечение самой индустрии к финансированию профилактики лудомании. По его словам, консенсус с отраслью уже достигнут, и он уверен, что закон будет принят.

Метелев также указал на отсутствие в России федеральных программ профилактики игровой зависимости и социальной рекламы, информирующей граждан о рисках и возможностях получения помощи. Особое внимание, по его мнению, следует уделить просветительской работе среди молодежи – в школах, колледжах и вузах.

Депутат напомнил, что с 1 сентября вступают в силу обновленные федеральные стандарты помощи людям с игровой зависимостью. Они предусматривают диспансерное и стационарное лечение, семейную психотерапию, работу с родственниками пациентов и трудовую реабилитацию.