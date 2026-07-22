В украинских вооруженных силах поменяли главнокомандующего – вместо Александра Сырского теперь будет Михаил Драпатый. Почему произошла такая замена и кто он, сменщик Сырского, – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Владимир Зеленский пожимает руку новому главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому в Киеве

Фото: пресс-служба президента Украины

Перетасовка армейской верхушки

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Кроме того, Зеленский снял с должности начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Ранее, 15 июня, Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины в ходе масштабной перестановки в правительстве.

Объявлено, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) станет Михаил Драпатый. Новым начальником Генерального штаба предварительно назначили Владимира Горбатюка. Временно исполняющим обязанности министра обороны Украины назначили Евгения Хмару.

Другими словами, высшая армейская верхушка на Украине подверглась полной перетасовке, что выглядит как признание провала действий ВСУ против российских военных.

Владимир Зеленский объявил об отставке главкома ВСУ Александра Сырского Фото: © Стрингер / РИА Новости

Цифровой правдоруб

Что же именно подвигло Зеленского совершить такую рокировку? Толчком к переменам стал демарш министра обороны Михаила Федорова против Сырского. Честно говоря, Федоров с самого начала своего назначения не раз и не два критиковал, в том числе публично, действия главнокомандующего ВСУ.

Это очень странно, ведь сам Федоров был назначен Зеленским министром обороны Украины 2 января. Прошло всего лишь полгода – тут бы хотя бы освоиться на новом посту, но Федоров с самого начала стал склочничать и критиковать Сырского. Можно было бы понять, если бы Федоров пришел на свой пост с военным опытом, но ведь с 2019 года он занимался цифровой трансформацией Украины в ранге вице-премьера: развивал госуслуги в электронном виде, налаживал высокоскоростной интернет на Украине и прочие цифровые сервисы.

В чем обвинял Федоров Сырского?

С одной стороны, главнокомандующий и министр обороны должны работать в унисон, особенно в условиях ведения боевых действий, но Федоров больше воевал против самого Сырского.

В чем только не обвинял Федоров Сырского. На совести главнокомандующего:

пробуксовка, а фактически саботаж новой контрактной системы. Контракты по новой системе в украинской армии подписывало минимальное количество военнослужащих;

перегибы в действиях ТЦК (Территориального центра комплектования и социальной поддержки), которые превратились в «людоловов». Дикое насилие со стороны работников ТЦК, забирающих людей на фронт, попало на видео и разлетелось по всему миру;

диктаторско-авторитарный стиль управления Сырского стал причиной многих провалов ВСУ на фронте. Федоров обвинил Сырского в огромных потерях из-за некомпетентного управления войсками.

Главное требование Федорова – просьба к Зеленскому сменить Сырского. Вот такой вот правдоруб обнаружился в украинском правительстве.

Картонный майдан

Разумеется, Зеленский не выдержал такого разгула демократии в военной сфере Украины и 16 июля отправил Федорова в отставку, прямо мотивируя свое решение конфликтными отношениями Федорова с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сырским.

В ответ на это на Украине вспыхнул так называемый картонный майдан. Почему картонный? Да потому что символом массовых акций протеста стали картонные плакаты с написанными от руки лозунгами.

Интересно, что Федорова поддержали не только девушки с картонными плакатиками, но и военные союзники Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у него были хорошие рабочие отношения с Федоровым. Министр обороны Германии Борис Писториус и посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова поблагодарили Федорова за работу. Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации, опубликовал заявление, адресованное Зеленскому, с призывом вернуть Федорова. Алекс Карп, американский миллиардер и генеральный директор Palantir (компания оказывает услуги украинской армии), как сообщается, также отправил Федорову сообщение поддержки.

Все это показывает, откуда растут ноги у «картонного майдана»: на Западе откровенно недовольны провалом украинской армии на фронте, что бы там ни говорил на разнообразных саммитах Зеленский. Ну и то, что Федоров – типичный засланный казачок со стороны западных кураторов, тоже выявилось особенно ярко.

Михаил Драпатый Фото: пресс-служба президента Украины

Кто такой Драпатый

В итоге Зеленский не выдержал давления со стороны западных партнеров (а не «картонных» протестующих) и сместил Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Вместо него теперь ВСУ будет командовать 43-летний Михаил Драпатый из Хмельницкой области – генерал-майор, возглавляющий сухопутные войска. Он известен своими палаческими наклонностями: в 2014 году он командовал карательной операцией в Мариуполе, где его солдаты стреляли по мирным людям. Известно, что он участвовал в зачистке Херсона, когда были замучены и убиты все, кого заподозрили в лояльности к российским войскам. В 2014 году он со своим подразделением попал в знаменитый Изваринский котел, из которого еле-еле вышел только благодаря доброй воле пророссийски настроенных ополченцев.

Даже фамилия Драпатый о многом говорит. Драпать – это у нового главнокомандующего в крови. Тем лучше для Российской армии!

А в целом понятно, что на Украине сейчас кульминация хаоса – целиком меняются правительство и военная верхушка. Западные хозяева Киева недовольны дикой коррупцией команды Зеленского, которая не сопровождается хоть какими-то военными успехами, ведь стратегическое преимущество на фронте у Российской армии.

ВСУ в последнее время может похвастаться лишь откровенным терроризмом в отношении гражданского населения России, совершая налеты на нефтеперерабатывающие заводы и логистические центры Wildberries. А это так себе достижение в глазах Запада, тратящего невероятно большие деньги на войну с Россией. Вот и ставят Зеленского перед необходимостью менять удобных ему людей на других, которые ему ничем не обязаны. Что, в принципе, может кончиться для Зеленского обыкновенным военным переворотом и очень плохо лично для него. Что ж, будем, как говорится, наблюдать.