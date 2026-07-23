Аюпова назвала болевые точки народного художественного промысла

Территориальная зависимость креативных индустрий и народных художественных промыслов стала одной из главных тем обсуждения, заданных министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой на круглом столе «Эффективные практики развития отрасли НХП и ремесленничества». Мероприятие прошло в рамках этнофестиваля «Стиль жизни – культурный код» в ЦУМе.

«Если обратиться к букве закона, то большинство тех людей, которые сегодня являются мастерами народных художественных промыслов и выбрали нашу площадку, площадку ЦУМа, автоматически по парадигме действующего федерального законодательства рискуют выйти из категории народного художественного промысла», – заявила министр.

По ее словам, такая ситуация складывается из-за того, что отсутствуют места традиционного бытования. И по мнению Аюповой, сегодня места традиционного бытования требуют законодательного переосмысления. При этом креативный кластер в парадигме федерального законодательства также предполагает территориальную локализацию.

«Правила должны все-таки в большей степени быть адаптированы под реалии современного мира и под реалии современного законодательства. Если мы даем третье законодательство, то, соответственно, нам нужно, чтобы оно не шло вразрез с первыми двумя законами, про которые я говорю», – добавила Аюпова.