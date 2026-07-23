Выставка кожевенного искусства в Казани собрала более 80 мастеров

Свыше 80 мастеров из России и Казахстана собрались сегодня в Казани на выставке кожевенного искусства, проходящей на площадке Центра уникального мастерства. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор фестиваля кожевенного искусства Андрей Коробейников.

«Хочется отметить, что это именно мастера, а не начинающие ремесленники», – отметил Коробейников. Он добавил, что для всех желающих будут проводиться многочисленные мастер-классы от именитых спецов, которые будут полезны не только новичкам и любителям, но и профессионалам.

Говоря о самой выставке, он подчеркнул, что интерес к кожевничеству с каждым годом только растет, причем такая тенденция наблюдается как у молодежи, так и у взрослого населения, а также у людей преклонного возраста.