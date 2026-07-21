Татарстан вошел в число лидеров по проектам Фонда развития промышленности

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с директором Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей результаты работы организации и поддержку промышленных предприятий. Татарстан вошел в число регионов-лидеров по количеству проектов, получивших финансирование фонда, сообщает пресс-служба ФРП.

Как сообщил глава ФРП, в 2025 году и первом полугодии 2026 года фонд начал финансировать 330 новых проектов промышленных предприятий, направив на них 110 млрд рублей. Всего с момента создания организации в 2015 году было поддержано более 2,2 тыс. проектов на сумму свыше 730 млрд рублей.

С учетом вложений самих предприятий общий объем финансирования проектов в обрабатывающей промышленности при участии ФРП достиг 1,3 трлн рублей.

Роман Петруца отметил, что льготными займами фонда воспользовались более 1,5 тыс. предприятий в 80 регионах России – от небольших технологических компаний до крупных промышленных холдингов. Наибольшее число проектов реализуется в Московской и Свердловской областях, Татарстане и Пермском крае.

В ФРП подчеркнули, что значительную роль в поддержке промышленности играют региональные фонды развития промышленности. Они созданы в 88 регионах страны. Только в 2025 году региональные фонды самостоятельно выдали промышленным предприятиям более 1 тыс. займов на 43 млрд рублей.

Кроме того, ФРП совместно с региональными фондами профинансировал свыше 400 промышленных проектов. В таких программах 90% средств предоставлял федеральный фонд, еще 10% – региональные структуры.

Всего благодаря ФРП в России запущено более 1,2 тыс. производств. Юбилейным, 1200-м проектом стал завод тольяттинской компании «Автоприбор Искра», которая получила льготный заем в размере 567 млн рублей на создание производства автомобильных генераторов по программе «Автокомпоненты».

Более 1 тыс. предприятий уже полностью выполнили обязательства перед фондом. В ФРП вернулось 285 млрд рублей, которые направили на финансирование новых проектов. В 2026 году фонд располагает примерно 70 млрд рублей, большая часть этих средств сформирована за счет возврата ранее выданных льготных займов.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что работа ФРП помогает создавать современные высокотехнологичные производства, повышать производительность труда и развивать смежные отрасли. По его словам, фонд использует широкий набор инструментов – от льготного финансирования до экспертизы проектов и помощи в привлечении дополнительных мер государственной поддержки.

Займы ФРП направлены не только на запуск новых предприятий, но и на развитие российского производства оборудования и промышленной продукции. В марте 2026 года фонд совместно с Минпромторгом России утвердил перечень оборудования, спрос на которое может быть обеспечен отечественными производителями. Импортное оборудование смогут финансировать за счет займов ФРП только в случае отсутствия российских аналогов в этом списке.

Фонд также участвует в реализации национальных проектов, связанных с технологическим развитием. В рамках программы «Проекты развития» поддерживаются производства продукции, включенной в карты технологической кооперации нацпроектов.

По словам Романа Петруцы, реестр промышленной продукции для достижения технологического лидерства постоянно обновляется. На последнем заседании наблюдательного совета ФРП его расширили на 70% – до 4,6 тыс. позиций. Больше всего новых направлений добавили в сферах малотоннажной химии, медицинской биофармацевтики и машиностроения.

ФРП также участвует в проекте по созданию высокоскоростного поезда для ВСМ. Фонд финансирует завод «Уральские локомотивы», где ведется производство состава, а также поддерживает компании-поставщики комплектующих для проекта. Кроме того, организация выступает оператором кластерной инвестиционной платформы, в рамках которой одобрено около 70 проектов с общим объемом инвестиций в 2 трлн рублей.

Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать поддержку российских производителей, развивать импортозамещающие проекты, помогать предприятиям обрабатывающей промышленности модернизироваться и повышать конкурентоспособность отечественной продукции.